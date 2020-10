Rośnie stężenie podtlenku azotu w zw. z rosnącym zużyciem nawozów w produkcji żywności

W badania zaangażowane było konsorcjum naukowe składające się z 57 naukowców z 14 różnych państw oraz 48 instytucji badawczych. Kierownictwo sprawował Uniwersytet w Auburn w stanie Alabama (USA) pod egidą Globalnego Projektu Węglowego (Global Carbon Project) i Międzynarodowej Inicjatywy Na Rzecz Azotu (International Nitrogen Initiative).

Celem badania była kompleksowa analiza wszystkich źródeł i pochłaniaczy podtlenku azotu (N2O). Podtlenek azotu jest trzecim najważniejszym gazem cieplarnianym po dwutlenku węgla i metanie. W atmosferze utrzymuje się ok. 150 lat.

"Podtlenek azotu zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu gazów, które przyczyniły się do wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. Jego koncentracje wzrosły w mniejszym stopniu niż stężenia dwutlenku węgla i metanu. Nie oznacza to jednak, że można go lekceważyć. Jest go w atmosferze stosunkowo mało i w związku z tym nawet niewielki wzrost koncentracji przekłada się na istotną zmianę w bilansie energetycznym planety" - komentuje dr Aleksandra Kardaś z Instytutu Fizyki UW, cytowana w komunikacie prasowym.

Według autorów badań opublikowanych w najnowszym "Nature" rosnące zużycie nawozów azotowych w światowej produkcji żywności powoduje wzrost stężenia podtlenku azotu w atmosferze. Wzrastająca emisja podtlenku azotu stanowi z kolei zagrożenie dla realizacji celów klimatycznych i założeń wynikających z tzw. Porozumienia Paryskiego. Zgodnie z nim społeczność międzynarodowa zobowiązała się do podejmowania działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza - a w razie możliwości 1,5 stopnia Celsjusza - powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej.

"Obecne emisje prowadzą do wzrostu temperatury na świecie o 3 st. C, a więc dwa razy więcej, niż zakłada Porozumienie Paryskie" - mówi Robert Jackson, współautor badań oraz profesor Uniwersytetu w Stanford i przewodniczący inicjatywy Global Carbon Project.

Wyniki badań wskazują, że stężenie podtlenku azotu wzrosło o 20 proc. w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Jego emisje przyspieszyły w ostatnich dziesięcioleciach w wyniku różnych rodzajów działalności człowieka. Główną przyczyną tego wzrostu jest rolnictwo, które w latach 2007-2016 odpowiadało za prawie 70 proc. emisji - opisuje Auburn University w omówieniu badań.