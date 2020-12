Rozpoczęcie szczepień na COVID-19 za tydzień to realny termin

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk mówił w Programie 1 Polskiego Radia, że w poniedziałek Europejska Agencja Leków dokona oceny szczepionki firmy Pfizer. "Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to - opierając się na deklaracjach unijnych - wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia. Przy czym będą to pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie" - podkreślił.

Müller był pytany w sobotę w Radiu Zet, czy jeśli Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę, to za tydzień 27 grudnia, najpóźniej 28 grudnia, rozpoczną się szczepienia. "Jest to termin realny" - odpowiedział. Jak zaznaczył, "jeżeli dostawy tej szczepionki trafią do Polski, to w niezwłoczny sposób zostaną rozdystrybuowane".

"W tej chwili są już zgłoszeni lekarze - to jest już wiele tysięcy osób, które zgłosiły się do szczepień, jeżeli chodzi o tzw. +grupę zero+, czyli personel medyczny i osoby, które pracują w szpitalach czy DPS-ach" - mówił. "Liczba chętnych jest już wystarczająca, żeby niezwłocznie, jak będą pierwsze dostawy, rozpocząć szczepienia" - dodał.

Pytany, czy rząd wie, ile w pierwszej transzy szczepionek trafi do Polski, odpowiedział, że dokładnie nie wie, ale ocenił, że jest to "kilkadziesiąt tysięcy czy więcej". Zaznaczył też, że jest to proporcjonalna liczba dla kraju i zależna od dystrybutora. "Tyle, ile będzie w stanie dystrybutor szczepionki wypuścić z magazynów - proporcjonalne, w uczciwy i sprawiedliwy sposób jest dzielone pomiędzy krajami Unii Europejskiej" - wyjaśnił.

Müller mówił także, że osoby publiczne i te, które mają wpływ na decyzje Polaków, a chcą się zaszczepić, są zaproszone do tego, aby zrobić to publicznie lub publicznie o tym poinformować. Zapowiedział, że zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i on będą się szczepić.

Podkreślił, że czas jest niezwykle trudny i szczepionka daje duże nadzieję. "Wytrzymanie jeszcze kilku tygodni to jest szansa na to, że szybciej wrócimy do życia społeczno-gospodarczego, natomiast jeżeli po okresie poświątecznym czy po Sylwestrze ta liczba zachorowań wzrośnie radykalnie, to grozi nam trzecia fala na poziomie nawet 50-60 tys. zachorowań, a to oznacza nawet kilka tysięcy osób, które będą codziennie umierały" - mówił.