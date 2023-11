Frigo Logistics – wiodący w Polsce operator dla produktów głęboko mrożonych – rozpoczął kolejny etap modernizacji swojej infrastruktury chłodniczej, tym razem w centrum dystrybucyjnym w Żninie. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi magazynowania i logistyki mrożonych produktów spożywczych, firma zdecydowała się na rozbudowę istniejącej mroźni.

Rozpoczęła się rozbudowa mroźni Frigo Logistics w Żninie

Firma potrzebuje zwiększenia pojemności magazynowania

Obecnie działające centrum dystrybucyjne Frigo Logistics w Żninie jest kluczowym ogniwem łańcucha dostaw dla licznych producentów i sieci handlowych z branży spożywczej w całej Polsce. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na magazynowanie produktów w kontrolowanych warunkach, decyzja o rozbudowie obiektu była nieunikniona.

Głównym celem rozbudowy jest zwiększenie pojemności magazynowania poprzez zastosowanie innowacyjnych, mobilnych regałów wysokiego składowania. Te zaawansowane technologicznie regały umożliwią efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i przyczynią się do optymalizacji procesów logistycznych oraz do skrócenia czasu dostępu do poszczególnych partii towarów.

– Jako Frigo Logistics oferujemy kompleksowe rozwiązania magazynowania, transportu i dystrybucji produktów spożywczych wymagających kontrolowanych warunków temperaturowych. Działamy na bazie wieloletniego doświadczenia, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, jednocześnie stawiając na innowacyjność i ciągły rozwój, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa naszego obiektu w Żninie przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi naszych partnerów oraz umocnienia pozycji regionu jako ważnego centrum logistycznego – podkreśla Jarosław Kołodziejski, Dyrektor Operacyjny Frigo Logistics.

Mroźnia na 12 tysięcy palet

Realizację projektu powierzono po raz kolejny firmie Kajima Poland, która od lat specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach budowlanych i infrastrukturalnych. Rozbudowa zakłada zwiększenie powierzchni o 4200 m2, dodatkowo powstanie pole odkładcze o powierzchni 1400 m2, budynek biurowy wielkości 400 m2 i akumulatorownia o powierzchni 120 m2 dedykowana do obsługi wózków widłowych.

Magazyn zasili już istniejący system instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 1000 kWp, co zabezpieczy zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną w 37%. Dodatkowo nastąpi kompleksowa wymiana systemów chłodniczych istniejącej już części magazynu. Po zakończeniu projektu rozbudowy, mroźnia Frigo Logistics w Żninie będzie mogła pomieścić więcej o 12 tys. palet – co daje łączną pojemność ponad 25 tys. palet, a nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania stanem magazynowanych produktów oraz optymalizacji przestrzeni przyczynią się do podniesienia jakości usług oferowanych klientom.

– Powierzenie nam rozbudowy centrum dystrybucyjnego w Żninie to konsekwencja długoletniej i udanej współpracy pomiędzy KAJIMA POLAND oraz FRIGO LOGISTICS oraz – zgodnie z naszą filozofią – utrzymywania relacji z klientami opartych na zaufaniu. Już od 15 lat budujemy i rozbudowujemy centra magazynowe dla FRIGO LOGISTCIS w Radomsku (a obecnie również w Nowym Dworze Mazowieckim i Żninie) przykładając naszą skromną cegiełkę do sukcesów naszego klienta, a także dopisując do naszego portfolio unikalne i specjalistyczne doświadczenie w realizacji obiektów magazynowych wyposażonych w nowoczesne mroźnie. Jak przy poprzednich projektach, tak i tym razem jesteśmy zdeterminowani, by dostarczyć naszemu klientowi usługi budowlane i rozwiązania techniczne najwyższej jakości i kolejny raz zasłużyć na jego zaufanie – podkreśla Sandra Wróblewska, Senior Business Development Manager w Kajima Poland Sp. z o.o.

Zakończenie prac zaplanowane jest na początek II kwartału 2024 r.

Rozbudowa mroźni w Żninie jest kolejnym krokiem na drodze do doskonalenia infrastruktury logistycznej regionu. Projekt ten przyczyni się do wzmocnienia pozycji Żnina jako kluczowego węzła dystrybucyjnego oraz wsparcia dla lokalnych i krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze łańcucha dostaw. Rozbudowa wiązać się będzie także z utworzeniem nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.