Rozpoczęło się spotkanie klubów opozycyjnych w sprawie mediów

W spotkaniu biorą udział wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), szef PO Borys Budka, szef klubu KO Cezary Tomczyk i Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica), szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski i Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej, Hanna Gill-Piątek i Michał Kobosko z Polski 2050.

Na spotkanie zostali też zaproszeni wicepremier Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), o czym świadczą tabliczki z nazwiskami na stołach, ale nie przybyli.

Przed spotkaniem szef PO Borys Budka w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że bardzo ważne jest, żeby opozycja potrafiła w świetle kamer rozmawiać o przyszłości i pokazywać dobre rozwiązania. "Skład tego panelu gwarantuje merytoryczną, dobrą rozmowę i cieszę się, że szefowie trzech klubów zorganizowali takie spotkanie" - mówił.

Spotkanie poświęcone jest sytuacji wokół projektu, który na początku lutego został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Konsekwencją projektowanych przepisów będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Do wtorku trwają prekonsultacje ws. projektu - do końca dnia można przesyłać do niego opinie i uwagi.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część prywatnych mediów, które w środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". W ubiegłym tygodniu w środę od rana telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller przypomniał we wtorek, że projekt ustawy dot. składki od reklam jest do wtorku w fazie prekonsultacyjnej, zbierane są wszystkie uwagi; po konsultacjach wypracowany zostanie projekt uwzgledniający część zgłoszonych uwag - zapowiedział. Podkreślił, że ustawa nie dotknie małych i regionalnych mediów.