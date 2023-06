W Płocku (Mazowieckie) rozpoczęło w środę obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenia (ZWZ) PKN Orlen, które zajmie się m.in. podziałem zysku spółki i podejmie decyzję w sprawie dywidendy za 2022 r. Zarząd koncernu zaproponował już wcześniej, by dywidenda wyniosła rekordowe w jego historii 5,5 zł na akcję.

Obrady akcjonariuszy PKN Orlen, z których największym jest Skarb Państwa, odbywają się w płockim Domu Technika - posiedzenie ZWZ rozpoczęło się tam w środę po godz. 11.

Jednym z punktów porządku obrad, oprócz dywidendy, jest zmiana statutu spółki wprowadzająca nazwę Orlen SA zamiast obecnej Polski Koncern Naftowy Orlen SA, co odpowiadać ma strategicznym kierunkom rozwoju koncernu, które nie są związane wyłącznie z przerobem ropy naftowej.

W uzasadnieniu projektu uchwały na środowe ZWZ wyjaśniono, że proponowana "zmiana firmy" odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności PKN Orlen i jego strategiczne priorytety, gdyż w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy Orlen ma być generowana przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej.

Tym samym - jak wskazano w uzasadnieniu - określenie "naftowy" w aktualnej nazwie firmy "nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy", jak np. energetyka odnawialna czy elektromobilność.

Z kolei w odniesieniu do dywidendy zarząd PKN Orlen zaproponował we wniosku, aby z zysku netto spółki za 2022 r. w wysokości blisko 27,3 mld zł na wypłatę dla akcjonariuszy przeznaczyć prawie 6,4 mld zł, a pozostałą część, czyli niespełna 20,9 mld zł - na kapitał zapasowy.

"Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za 2022 r. oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu, zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 r. w wysokości 5,50 zł na jedną akcję" - podkreślono we wniosku.

W propozycji zarządu PKN Orlen wskazano jednocześnie, żeby dniem dywidendy był 10 sierpnia 2023 r., a dniem jej wypłaty 31 sierpnia 2023 r.

Porządek obrad środowego ZWZ przewiduje także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen oraz członkom zarządów i rad nadzorczych Grupy Lotos i PGNiG - spółki te zostały przejęte przez koncern w 2022 r. - absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku poprzednim.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji tej spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 5,06 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 45,04 proc.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

W maju PKN Orlen ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku - jak podano wówczas w komunikacie, połączona Grupa Orlen wypracowała w tym czasie ponad 110 mld zł przychodów, z czego 8 proc. to zysk w wysokości 9,2 mld zł. Koncern zapowiedział jednocześnie, że na inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, Grupa Orlen przeznaczy w tym roku 36 mld zł.

Publikując na początku czerwca dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen, koncern zapowiedział, że jego celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. W dokumencie wskazano m.in., że motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest transformacja energetyczna.