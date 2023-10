Modyfikujemy drobne elementy, ale filary programu pozostają niezmienne - interesujące tytuły, spotkania, pokazy z audiodeskrypcją, dla seniorów, dzieci i obcokrajowców. Bo kina studyjne są dla każdego – powiedziała PAP prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska. W poniedziałek startuje 3. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych.

Jak przypomniała Marlena Gabryszewska, idea Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych powstała w 2021 roku, w czasie pandemii, gdy "kina studyjne - nie tylko warszawskie, ale w całym kraju - były w głębokim kryzysie finansowym". "Widzowie postanowili oglądać filmy w domu na platformach streamingowych. Wówczas wraz z dyrektorem Biura Kultury m. st. Warszawy Arturem Jóźwikiem i filmoznawcą Tomaszem Kolankiewiczem wpadliśmy na pomysł organizacji wydarzenia, które przypomniałoby warszawiakom, jak wspaniałe są kina studyjne, czym się wyróżniają i dlaczego warto do nich przychodzić" - powiedziała.

Dodała, że wyróżniają się one "wspaniałą, wyjątkową atmosferą, podejściem do widza, przestrzenią, a przede wszystkim repertuarem, który często obudowują spotkaniami, prelekcjami". "Rozmową o tym, co jest dla nas ważne - rozmową o emocjach, poglądach, lękach i radościach. Kina studyjne tworzą społeczności, które w owych wyjątkowych, bezpiecznych przestrzeniach mogą doświadczyć wymiany myśli i poglądów, a także spotkać twórców. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie wsparcie i otwartość Biura Kultury. Oczywiście, modyfikujemy drobne elementy programu, ale filary pozostają niezmienne, czyli interesujące tytuły, spotkania, prelekcje, pokazy z audiodeskrypcją, dla seniorów, dzieci i obcokrajowców. Bo kina studyjne są absolutnie dla każdego. I bardzo cieszymy się, że ta idea cieszy się tak dużą popularnością, a widzowie sami już dopytują, kiedy to wydarzenie się odbędzie. Mam nadzieję, że wpisze się ono już na stałe na mapę kulturalną stolicy" - podkreśliła Gabryszewska.

Tym razem myślą przewodnią twórców przeglądu była "filmowa podróż po Europie". "W każdym z kin będzie można zobaczyć produkcje z różnych zakątków Europy - Francji, Niemiec, Portugalii, Czech, Słowacji i Hiszpanii. A udało się to dzięki wspaniałej współpracy z instytutami kultury działającymi w Polsce m.in. Instytutem Camoesa, Czeskim Centrum, Instytutem Goethego czy Słowackim Instytutem Kultury. Taka współpraca jest dla nas niezwykle ważna, gdyż pozwala nam nie tylko opierać się na bieżącym repertuarze, ale daje możliwość prezentacji widzom klasyki kina. Oczywiście, gros programu stanowi kino polskie, które od zawsze jest najważniejszym z filarów działalności kin studyjnych" - zwróciła uwagę prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Program ułożono w taki sposób, by widzowie mogli skorzystać z każdej propozycji, swobodnie przemieszczając się między kinami. "W tym roku zaserwujemy widzom sporo klasyki - poczynając od niemego filmu +Janosik+ z 1921 r, który wyświetlimy z muzyką na żywo w kinie Luna 19 października, poprzez absolutny kanon klasyki - +Miłość blondynki+ (kino Praha, 17 października) z prelekcją dyrektora Czeskiego Centrum Petra Vlceka, czy +Aguirre, gniew boży+ Wernera Herzoga, po odrestaurowaną wersję +Pożegnań+ Wojciecha Jerzego Hasa (kino Muranów, 20 października) i rozmowę z wdową po artyście oraz +Ucieczkę z kina Wolność+ Wojciecha Marczewskiego, który będzie gościem kina Ujazdowskiego po projekcji 19 października" - poinformowała Gabryszewska.

W poniedziałek wieczorem w Kinotece wydarzenie oficjalnie zainauguruje pokaz nowej produkcji Alice Rohrwacher "La Chimera", która w maju br. ubiegała się o canneńską Złotą Palmę. "We wtorek w kinie Wisła seniorzy będą mieli okazje obejrzeć polskiego kandydata do Oscara +Chłopi+, a po seansie porozmawiać z twórcami. Przegląd zamkniemy natomiast przedpremierowym pokazem nagrodzonego w Gdyni pierwszego polskiego postapokaliptycznego filmu +W nich cała nadzieja+ - i tu także zapraszamy na spotkanie z twórcami. Jak co roku nie zapominamy także o najmłodszych widzach - ich Kino na Boku zaprosi na przedpremierowy pokaz filmu +Kajtek Czarodziej+, a Kinokawiarnia Stacja Falenica w Młodzieżowym Klubie Filmowym zaprezentuje +20 tysięcy gatunków pszczół+. Natomiast osoby niewidome i niesłyszące zaprosimy do kina Elektronik na pokaz filmu +Chleb i sól+" - powiedziała prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Projekcjom towarzyszyć będą prelekcje. "Mieszkańcy stolicy będą mogli uczestniczyć także w debacie na temat bieżącej sytuacji kin i planów na przyszłość, finisażu wystawy o osławionym żoliborskim kinie Tęcza, które po latach nieistnienia powoli wraca na mapę kulturalną Warszawy - za chwilę rozpocznie się jego remont - a wszystkich filmowych zajawkowiczów zapraszamy do udziału w filmowej grze miejskiej" - zaznaczyła organizatorka.

Pytana o sytuację stołecznych kin studyjnych po pandemii, Gabryszewska odpowiedziała, że jest ona coraz lepsza. "Nie wróciliśmy jeszcze do poziomu frekwencji sprzed pandemii, ale porównanie roku 2023 do 2022 napawa optymizmem. Niewątpliwie duży wpływ na ten stan ma coraz ciekawszy line up premier, które przyciągają widzów wyjątkowością i widowiskowością - +Chłopi+, +Barbie+, +Oppenheimer+. Ale zauważamy także wśród widzów tęsknotę za seansami mniejszymi, bardziej niszowymi, ale takimi, którym towarzyszy rozmowa, spotkanie. Widzowie obecnie poszukują czegoś wyjątkowego w kinie" - wyjaśniła.

Jej zdaniem "kino nie zginie, zmieni się nieco jego formuła". "Stanie się rozrywką bardziej wyjątkową i wymagającą, ale przetrwa. I jest to trend nie tylko polski, ale ogólnoświatowy. Film można obejrzeć gdziekolwiek - w domu, w pociągu na tablecie - to jest nasza rzeczywistość, ale spotkania z drugim człowiekiem we wspólnych emocjach można doświadczyć tylko w kinie. Trochę o tym zapomnieliśmy w czasie lockdownów i dystansu społecznego, ale na szczęście nasza pierwotna potrzeba bliskości, kontaktu z drugim człowiekiem zwycięża" - podsumowała prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

3. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych potrwa do 22 października. W wydarzeniu biorą udział kina: Amondo, Atlantic, Elektronik, Iluzjon, Luna, Praha, Kinoteka, Kultura, Muranów, Kino na boku, Stacja Falenica, U-jazdowski i Wisła. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://stowarzyszeniekinstudyjnych.pl/program_3_tygodnia_warszawskich_kin_studyjnych/.