Rozpoczyna się przebudowa dworca Łódź Kaliska, na którą z budżetu państwa przeznaczono ponad 56 mln zł. Będziemy mieli w Łodzi nowoczesny obiekt, spełniający wszystkie standardy i będący komponentem tunelu średnicowego - podkreślił w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"To ostatni dzień, gdy możemy zobaczyć dworzec Łódź Kaliska taki, jaki znamy od lat 90. Swoje lata świetności ma on już za sobą i nie spełnia standardów, które stawia się dworcom w XXI wieku. W szczególności jeśli mówimy, że ten obiekt będzie pewnym komponentem tunelu średnicowego, który będzie łączył wszystkie dworce i przystanki" - podkreślił w poniedziałek szef MRiT na briefingu poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji.

Minister Buda przeprosił łodzian za wszystkie utrudnienia, które pojawią się na terenie modernizowanego dworca w ciągu roku. Jego zdaniem miejsce to całkowicie się odmieni - stanie się bardzo przyjazne i dla zachodniej części miasta będzie "kolejowym oknem na świat".

"Łódź Kaliska to - obok Łodzi Fabrycznej - miejsce strategiczne, krwioobieg komunikacji łódzkiej. (...) Jeżeli możemy jako rząd poprawić wizerunek Łodzi, z punktu widzenia inwestycyjnego i zatrzymania młodych ludzi w mieście, to ważna jest właśnie inwestycja w transport, w kolej. I dzieje się tu bardzo dużo - od już realizowanego tunelu średnicowego, po drugi komponent - CPK i drugi tunel dla pociągu szybkobieżnego przez Łódź, po remont dworców i przystanków" - zaznaczył Waldemar Buda.

Przypomniał, że rząd doprowadził do ukończenia niemal całego ringu autostradowego wokół Łodzi, który tworzą A1, S8, A2 i S-14. "19 lipca oddajemy ostatnią część obwodnicy, co spowoduje, że Łódź jest jednym z najlepiej skomunikowanych miast nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. Jak do ringu autostradowego dołożymy udrożnienie węzła kolejowego, to możemy być dumni z tego, jak wiele udało się zrobić, by przez Łódź łatwo przejeżdżać, wyjeżdżać, ale też - mam nadzieję - wracać do niej" - podkreślił szef resortu rozwoju.

Jak przekazał członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany, modernizacja dworca Łódź Kaliska ma kosztować 56-57 mln zł i jest finansowana w całości z budżetu państwa. Z obecnej bryły budynku pozostaną jedynie niektóre ściany. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu roku - teren przekazano w ręce wykonawcy. Podczas przebudowy obiektu uruchomiony zostanie kontenerowy dworzec tymczasowy zapewniający bieżącą obsługę pasażerów.

Zgodnie z założeniami projektu przebudowy pozostawiono trójnawowy charakter dworca z bezpośrednim powiązaniem z nowym tunelem łączącym al. Włókniarzy z al. Unii Lubelskiej. Obiekt będzie miał prostą bryłę, przeszkloną od strony placu przydworcowego i parkingu, z elewacją wykonaną z łatwej w utrzymaniu miedzi oksydowanej. Na parterze znajdzie się część służąca podróżnym: kasy biletowe, poczekalnia i lokale komercyjne. Piętra obu skrzydeł przeznaczono dla spółek kolejowych.

Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje: wyświetlacze przyjazdów i odjazdów, biletomaty, windy. Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; wśród wprowadzonych usprawnień znajdą się m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany i tabliczki w alfabecie Braille'a.

Zaplanowano również inwestycje w ekologię i bezpieczeństwo: energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie podłogowe i system wentylacji z klimatyzacją. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody odpowiadać będzie system BMS. Bezpieczeństwo zapewnią systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Projekt obejmuje także otoczenie dworca, m.in. budowę parkingu dla podróżnych, i uwzględnia założenia związane ze zwiększeniem przepustowości Łodzi Kaliskiej, którą przewiduje się po zintegrowaniu dworca z tunelem średnicowym.

"PKP S.A. prowadzi największy w historii program modernizacyjny - Program Inwestycji Dworcowych. W perspektywie 2016-2023 około 110 dworców. Program kosztuje ok. 2,5 mld zł. Do użytkowania oddaliśmy już 80 obiektów. Na kolejnych 60 trwają końcowe prace odbiorcze - do końca roku obiekty zostaną uruchomione" - podkreślił Ireneusz Maślany.