Jak dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców? Nie jest trudno wydać środki przeznaczone na reklamę, trudniej jest osiągnąć zamierzony rezultat kampanii. Jak dotrzeć do konsumentów ze swoją ofertą i zwiększyć zysk? Szukając osób, które mają i motywacje zakupowe, i finanse na ten cel.

Choć brzmi to banalnie, to dla wielu firm jest to trudne, bądź wręcz nieosiągalne. Tracą czas (i niemałe pieniądze!) promując się w miejscach, w których nie znajdą swoich potencjalnych odbiorców. Zdarza się też, że sam przekaz reklamowy nie opowiada ani o produkcie, ani usłudze czy korzyściach, które z niego płyną. Bywa trudny do zrozumienia bez szerszego kontekstu, bądź gubi się w gąszczu innych informacji. Jak, w takim razie, zainteresować nowych klientów i przełożyć to zainteresowanie na większy zysk?

Jako Partner możesz więcej

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, jako lider kart przedpłaconych w kraju i na świecie, posiada najszerszą sieć akceptacji i największą rozpoznawalność. Stając się Partnerem, który w swojej sieci realizuje bony, karty i eVouchery Sodexo, przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększenie swoich obrotów średnio od 5 do 20% w skali roku, po wdrożeniu całorocznego planu marketingowego. Partnerzy honorujący produkty Sodexo mają możliwość dotarcia do nowych konsumentów – użytkowników kart i bonów, a konwersja akcji promocyjnych w tym przypadku może wzrosnąć nawet od 6 do 61%. Współpraca z Sodexo wpływa na zwiększenie koszyka zakupowego od 4 do 21% (w porównaniu do analogicznego okresu bez aktywności promocyjnych Partnerów).

Zarabiaj przez cały rok

Sodexo dociera aktualnie do niemal 4 milionów użytkowników. Są to konsumenci posiadający realną moc zakupową i nabywczą – z konkretnymi środkami finansowymi w swoich rękach: kartami i bonami. Pozyskując takich klientów Partner niejako automatycznie otrzymuje szansę na realny zysk.

Miesięcznie kartami Sodexo wykonywanych jest blisko 2 miliardy transakcji, a rocznie, za ich pośrednictwem, na rynek trafia ponad 1 miliard złotych. Wartość zasileń kart i bonów Sodexo w ciągu miesiąca wynosi minimum 70 mln zł, a w trakcie kampanii sprzedażowych (szczególnie świąt Bożego Narodzenia) jest to nawet 300 mln złotych.

Użytkownicy, czyli kto?

Poprzez dostosowanie formy przekazu do konkretnej grupy docelowej, Partnerzy Sodexo mają możliwość dotarcia właśnie do tych 4 milionów użytkowników. Co to oznacza w praktyce? Możliwość przekierowania środków posiadanych przez te osoby, na kartach lub bonach, do wskazanej sieci handlowej.

Kim są użytkownicy kart i kuponów Sodexo? Poznaliśmy ich, dzięki dedykowanym badaniom[1]. Nabywcy produktów Sodexo to w większości mieszkańcy miast, osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, w wieku od 25 do 55 lat. Pracują w dużych, średnich i małych firmach polskich (40%) i międzynarodowych (60%).

I jak się okazuje… uwielbiają promocje i konkursy. Aż 73% respondentów chętnie bierze w nich udział. Dla 99% konsumentów wszelkie zniżki, rabaty lub dodatki do zakupów są atrakcyjne. Oczekują ich i ich wypatrują. Obecnie są „must have” w ramach działań każdej marki. Z kolei ponad 82% chciałoby mieć do nich dostęp w formie cyfrowej[2], co oznacza konieczność prowadzenia działań promocyjnych online.

Promocja niejedno ma imię

Jak wyjść z reklamą poza utarty schemat, skutecznie prezentując ofertę odbiorcom, na których najbardziej nam zależy i dokonać tego we właściwym momencie? Promując się z Sodexo – w materiałach papierowych oraz cyfrowych.

Każdy produkt Sodexo to środek płatniczy. Decydując się na reklamę właśnie na takim nośniku, Partner w bezpośredni sposób może zasugerować klientom, gdzie warto wydatkować otrzymane pieniądze: niezależnie czy chodzi o sieć sklepów stacjonarnych, czy e-commerce.

Dla fanów rozwiązań analogowych

W przypadku tradycyjnych, papierowych nośników reklamowych, Partnerzy Sodexo, mogą zaprezentować swoją markę w pakiecie promocji i na bonach promocyjnych. Znajdują się tam opisy promocji dostępnych dzięki kuponom lub kartom Sodexo. Na rewersie, nadal niezwykle popularnego, kuponu papierowego Partnerzy umieścić mogą specjalny projekt graficzny z własnym logotypem, informacjami o aktualnej promocji i regulaminem akcji.

Z kolei wszyscy użytkownicy, którzy otrzymają kartę przedpłaconą Sodexo, dostają ją wraz z Card Carrierem – listem przewodnim. Poza podstawowymi informacjami o zasadach korzystania z karty i kodem PIN, w środku można umieścić także logo sieci, w których klienci mogą wydać posiadane środki. Posiadacze kart na pewno zapoznają się z takim listem.

Z wirtualnym duchem czasu

Cyfrowe rozwiązania promocyjne Sodexo obejmują reklamę w serwisie online i aplikacji „Sodexo dla Ciebie”, czyli narzędzia skoncentrowane na zakupach. To tutaj użytkownicy sprawdzają środki dostępne na karcie, szukają punktów akceptacji, czy aktualnych ofert promocyjnych. Umożliwia to dotarcie do najlepszej grupy docelowej, czyli do osób, które posiadają intencje zakupowe i konkretną kwotę do wydania. Reklamy wpięte są bezpośrednio w stronę internetową, więc ich wyświetlanie odbywa się bez blokady przez adblocka, za to z gwarancją wysokiej widoczności i skuteczności, ze względu mały clutter reklamowy. Na stronie głównej serwisu i w sekcji Promocje umieścić można informacje o aktualnej ofercie i zniżkach, z przekierowaniem do strony internetowej Partnera. Targetowanie promocji prowadzone jest w zależności od rodzaju produktu.

Partnerzy Sodexo mogą skorzystać z dedykowanego e-mailingu, do którego zapisanych jest kilkaset tysięcy adresów. To skierowanie informacji od Partnera bezpośrednio do osób zainteresowanych zakupem. Istnieje również opcja przygotowania kampanii dotyczącej oferty z Pakietu Promocji (lub innej), na oficjalnym Facebooku Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Świadomość marki Sodexo, po 24 latach na polskim rynku, określana jest na 72%. Trudno o lepszą gwarancję rozpoznawalności. Partnerzy, którzy podejmują współpracę z firmą Sodexo, zyskują nie tylko nowych konsumentów, ale zwiększają także swój obrót i koszyk zakupowy. Ich konsumenci z kolei czują się zauważeni i docenieni - otrzymują atrakcyjne zniżki i promocje, jakich wcześniej nie znali.



[1] Badanie PBS - Rynek benefitów w Polsce 2021

[2] Badanie BIOSTAT - Omnibus 2021