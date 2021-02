Rozwiązania ekologiczne w obiektach magazynowo-logistycznych - Polska na tle innych krajów

Podniesienie wartości budynku, lepszy wizerunek czy prawdziwa troska o środowisko – jak zmieniają się motywacje deweloperów i najemców ekologicznych magazynów?

Ryszard Gwóźdź, Senior Technical Manager w Cushman & Wakefield: Motywacje najemców i deweloperów częściowo się pokrywają, ale istnieją obszary, w których są one różne. Na motywację deweloperów mają wpływ zarówno potencjalni nabywcy nieruchomości, czyli fundusze inwestycyjne, jak i najemcy, którzy mają określone oczekiwania względem obiektu. W przypadku najemców, główną motywacją do stosowania rozwiązań ekologicznych są wymogi korporacyjne (70 proc.) i oszczędności (20 proc.). Jednak przewidujemy, że w niedługim czasie – ze względu na rosnącą świadomość i wymuszaną przez rynek konieczność ograniczania śladu węglowego – będą coraz bardziej zainteresowani obecnością w budynkach o niższym jego poziomie. Wynika to z faktu, że firmy działające w globalnym środowisku biznesowym, współpracując ze swoimi międzynarodowymi kontrahentami, zaczynają być obligowane do obliczania śladu węglowego dla swoich usług bądź produktów.

W Polsce też?

Tak, już teraz część polskich firm spotyka się z pytaniami o ślad węglowy w trakcie przetargów na wykonywanie różnych usług (np. logistycznych) lub dostarczanie produktów. Powoduje to konieczność obliczenia wartości śladu węglowego dla konkretnego produktu lub usługi. Zaczyna być również widoczna tendencja pokazująca, że wartość śladu węglowego produktu lub usługi jest istotniejsza niż cena, za jaką mogą nabyć wyrób. Dodatkowym impulsem dla firm produkcyjnych jest możliwość raportowania wielkości swojego śladu węglowego do Carbon Disclosure Project, międzynarodowej organizacji not-for-profit, która stworzyła światowy system dla firm i miast, umożliwiający im obliczanie, ujawnianie, zarządzanie oraz dzielenie się informacją dotyczącą działań na rzecz ochrony środowiska. Dlatego najemcy będą chcieli lokować się w budynkach o niższym śladzie węglowym, co wymusi na deweloperach konieczność dostarczania budynków z odpowiednimi rozwiązaniami ekologicznymi i stanie się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej danego dewelopera.

