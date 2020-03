Rozwiązania poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw w pakiecie antykryzysowym dla firm

MF zwalnia z akcyzy alkohol etylowy użyty do produkcji środków biobójczych

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć skutki dla gospodarki epidemii koronawirusa, jest przedmiotem konsultacji, a w najbliższy piątek ma być rozpatrywany przez Sejm - tak wynika ze wstępnego harmonogramu izby. W sobotę projektowane rozwiązania trafiły do członków Rady Dialogu Społecznego.

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że projekt uwzględni także rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

Jak dowiaduje się PAP, proponowane rozwiązania przewidują m.in. "przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)".

Zakładają również przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. - gdy przychody będą niższe o co najmniej 50 proc.

Kolejne propozycje - to przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; oraz zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Możliwe ma być udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Jak czytamy w OSR, planowane jest także "umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. - gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.".

Zakłada się ponadto umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych a przeciwdziałanie COVID-19 - "odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych".