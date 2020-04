Rozwój transportu drogowego po koronawirusie

Po tym procesie powrotu do „normalności” możemy spodziewać się jeszcze większego niż dotychczas zapotrzebowania na międzynarodowe usługi transportowe, a w tym sektorze polscy przedsiębiorcy nadal są liderem. Jednak nie możemy zapominać o jednym z czynników konkurencyjności, który w ostatnim czasie nabrał na znaczeniu i według prognoz ekspertów będzie silnie kształtować branże transportową w ciągu najbliższych pięciu lat. Mowa o nowoczesnych technologiach i wykorzystaniu ich w przewozach drogowych i logistyce.

Jaki będzie transport po koronawirusie?

– Cyfryzacja transportu w Polsce jest na wczesnym etapie. Branża dopiero nabiera dojrzałości do wdrażania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, ale to właśnie digitalizacja będzie jedną z sił, która najmocniej wpłynie na transformację w międzynarodowych przewozach drogowych – mówi Bartosz Najman, wiceprezes INELO i OCRK. – Obecnie mierzymy się ze skutkami wywołanymi koronawirusem. Transportowcy jako jedno z kluczowych ogniw łańcuchów dostaw działają, dzięki czemu biznes i ludzie mogą funkcjonować. Z danych systemu GBOX wynika, że transport krajowy w kwietniu 2020 roku odczuł niewielką zniżkę w pokonanych trasach, około 10 proc. w stosunku do połowy marca br. Do państw Wspólnoty również jeździmy mniej, jednak zmniejsza się już dynamika spadku przejechanych kilometrów. Sektor przewozów drogowych to jedna z branż, bez której gospodarka nie mogłaby się utrzymać i dalej rozwijać. Pod względem liczby przewiezionych tonokilometrów, na co wskazują choćby dane Eurostat za 2018 rok, jakości usług, solidności i ceny jesteśmy numerem jeden w Europie. Jednak musimy umacniać polskie firmy w sferze digital, gdyż taka jest potrzeba rynku i tego coraz bardziej będą wymagać zleceniodawcy. Dlatego w perspektywie kolejnych pięciu lat należy się spodziewać coraz większego zastosowania rozwiązań Software as a Service, automatyzacji oraz telematyki i systemów typu TMS – dodaje Bartosz Najman.

Transport w 2020 roku i za pięć lat – cyfryzacja

Global Truck Telematics Market przewiduje, że do 2025 roku wartość rynku telematycznego osiągnie 1138,1 mln dolarów. To znaczący wzrost z 587,2 miliona dolarów w 2019 roku. Natomiast Gartner wskazuje, że do 2022 roku firmy na całym świecie wydadzą około 1,94 miliardów dolarów na aplikacje typu TMS, z czego 65 proc. najbardziej pożądanych produktów to będę rozwiązania chmurowe, SaaS. To na świecie, a w Europie według danych UE w 2018 roku dostarczono blisko trzy miliony narzędzi do zarządzania flotami samochodów. To niemal 30 proc. więcej niż w 2016 roku. O skali rosnącego zapotrzebowania na ten typ innowacji dla transportu świadczy też fakt, że na koniec 2017 roku w granicach Wspólnoty użytkowano już dziewięć milionów urządzeń do monitorowania i planowania tras i pracy pojazdów, a ich penetracja ciągle rośnie.