RPP: osłabienie dynamiki PKB przyczyni się do spadku krajowej inflacji

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 14:49

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że do spadku krajowej inflacji będzie przyczyniać się osłabienie dynamiki PKB. Według RPP powrót do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo - podała Rada we wtorek po posiedzeniu, na którym nie zmieniła stóp procentowych.