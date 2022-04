RPP znów podniosła stopy procentowe. O ile tym razem?

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 06-04-2022, 15:53

RPP znów podniosła stopy procentowe. O ile tym razem? fot. PAP/Piotr Nowak

RPP podnosi stopy procentowe

Jak podano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 1 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.

O ile RPP podniosła stopy procentowe?

To siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 kwietnia br.