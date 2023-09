Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę państwa wschodniej flanki NATO zbliżyły się do siebie. Wcześniej kładziono akcent na narodową infrastrukturę; rosyjski atak przyspieszył projekt Via Carpatia i podkreślił jego militarny wymiar – powiedział w rozmowie z PAP Mihai Craciun, rumuński ekspert ds. infrastruktury ze stowarzyszenia Construim Romania.

Od lat 70. XX wieku Rumunia nie budowała nowych autostrad. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku nowego stulecia. "Wówczas kraj posiadał jedynie 100 km autostrad; krajowa sieć połączeń praktycznie nie istniała" - podkreśla ekspert.

Przez pierwsze lata budowa nowych autostrad posuwała się naprzód dość powoli, jednak od 2015 roku proces ten znacznie przyspieszył. "W 2023 roku Rumunia przekroczy granicę 1 tys. km autostrad będących w użytku, a kolejne prawie 1 tys. km jest w budowie" - zaznacza Craciun.

W dużym stopniu szybki proces budowy nowych autostrad jest wynikiem napływu funduszy unijnych, jednak sporo środków przeznaczanych jest również z budżetu krajowego. Ważne połączenia infrastrukturalne w Rumunii budowane są w ramach międzynarodowego projektu infrastrukturalnego Via Carpatia, który połączy państwa bałtyckie z Grecją.

Rumuński odcinek trasy Via Carpatia ma właściwie dwie odnogi. Pierwszy rozpoczyna się na granicy z Węgrami i biegnie na południe do Bułgarii, a następnie do Grecji. Druga odnoga biegnie do portu w Konstancy na wschodzie Rumunii.

"Budowa drogi biegnącej do portu w Konstancy jest bardziej zaawansowana. Jej całkowita długość wynosi 833 km, z czego 523 km zostało już ukończone, a kolejne 200 km jest w trakcie konstrukcji" - powiedział Craciun. Dodał, że 85 proc. odcinka do Konstancy powinno być oddane najpóźniej w 2027 roku, a cały odcinek ukończony do 2030 roku.

Dla Rumunii projekt Via Carpatia jest kluczowy ze względu na ułatwienie i zwiększenie przewozu towarów korytarzami pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Śródziemnym - podkreśla ekspert. Nowa trasa umożliwi powstanie wzdłuż niej wielu nowych fabryk i centrów logistycznych, które będą przyciągać dostawców z lokalnych rynków.

"Wszystko to będzie napędzać wzrost gospodarczy, więc tak, Via Carpatia ma kluczowe znaczenie, również dla Rumunii" - zaznacza Craciun. "Połączenie pomiędzy tak ważnymi morzami, jakimi są Bałtyk i Morze Czarne, stworzy bardzo mocną wymianę towarów na tej trasie" - dodaje.

Via Carpatia jest szczególnie istotna dla rumuńskiego portu w Konstancy, ważnego hubu logistycznego, wybudowanego jeszcze w czasach komunistycznych. "Port nie jest wykorzystywany jeszcze w takim stopni, na jaki pozwala mu jego potencjał: bezpośrednie połączenia drogowe i kolejowe zostały zmodernizowane dopiero w ostatnim czasie, a sam port posiada ogromne, niezagospodarowane jeszcze tereny" - mówi Craciun. "Port ze swoim ogromnym potencjałem czeka cały czas na odpowiednie połączenia, które pozwolą na transport towarów" - uzupełnia.

Połączenia infrastrukturalne w regionie, z trasą Via Carpatia w pierwszej kolejności, zyskały ponadto bardzo ważny wymiar militarny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Myślę, że wszyscy wyciągnęli dużo ważnych lekcji z tej wojny. Widzimy, jak ważna jest infrastruktura w pobliżu frontu, jeśli sytuacja uległaby pogorszeniu" - podkreśla Craciun.

Przed rosyjskim atakiem na Ukrainę Rumunia nie traktowała priorytetowo militarnego aspektu połączeń infrastrukturalnych, jednak w chwili obecnej Bukareszt podchodzi do tego problemu bardzo poważnie - zauważa ekspert.

W Rumunii ma obecnie miejsce wiele ćwiczeń wojskowych, a będący w ciągłym ruchu żołnierze i sprzęt potrzebują odpowiedniej infrastruktury. Z kolei port w Konstancy stał się ważnym punktem na trasie eksportu ukraińskiego zboża.

Jak zauważa Craciun, projekt Via Carpatia to przede wszystkim połączenia drogowe, natomiast z perspektywy militarnej równie ważne są połączenia kolejowe, a te w Rumunii są rozwijane dużo wolniej.

Marcin Furdyna