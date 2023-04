Rumunia nie wprowadzi zakazu importu ukraińskiego zboża i będzie czekać na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie - poinformował w piątek rumuński minister rolnictwa Petre Daea cytowany przez agencję Reutera.

"Rumunia i Ukraina będą jednak przeprowadzać cotygodniowe konsultacje na temat ilości importowanego zboża, starając się ograniczyć import" - powiedział Daea po spotkaniu z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim w Bukareszcie.

W czwartek rząd Rumunii wystąpił do KE z wnioskiem o zgodę na wstrzymanie importu z Ukrainy mąki oraz mączki kukurydzianej. "Uruchomiliśmy wszystkie możliwe procedury, aby wyjść z problemów finansowych, do których doprowadził napływ tanich zbóż z Ukrainy" - powiedział w czwartek szef rumuńskiego resortu rolnictwa. Wezwał też członków rządu do działań na rzecz ochrony interesów krajowych rolników, a także do jedności rządu w tej sprawie.

W środę Daea poinformował ukraińskiego ministra rolnictwa Solskiego, że rząd Rumuni zamierza kontrolować tranzyt zboża z Ukrainy poprzez plombowanie przekraczających granicę ładunków oraz monitorowanie ich przemieszczania się po terytorium kraju.