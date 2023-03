Rozpoczęła się druga edycja kampanii edukacyjnej Nutri-Score - mająca na celu zachęcić konsumentów do podejmowania decyzji żywieniowych w sposób bardziej świadomy - jak informują jej inicjatorzy. Jednak branża produkcji i dystrybucji żywności nie ma spójnego stanowiska odnośnie tego systemu.



Druga edycja kampanii edukacyjnej Nutri-Score - dlaczego ten system budzi emocje?/fot. shutterstock

Druga edycja kampanii Nutri-Score

Rusza druga edycja kampanii edukacyjnej Nutri-Score.

- Znaczna część działań kampanii będzie skoncentrowana na przybliżeniu informacji, w jaki sposób działa system Nutri-Score i jak z niego korzystać. Inicjatorami kampanii są producenci żywności oraz sieci handlowe, którzy dobrowolnie wprowadzili system Nutri-Score do swojej oferty – Danone, Nestle, Auchan, Biedronka, Carrefour oraz Żabka. Partnerem kampanii została Federacja Konsumentów - mówi Marta Nowicka, rzecznik kampanii Nutri-Score dla świadomych wyborów żywieniowych.

Jednak Nutri-Score budzi skrajne emocje i nie ma jednego stanowiska branży produkcji i dystrybucji żywności w tej kwestii.

Zalety Nutri-Score

Jak zapewniają inicjatorzy kampanii i zwolennicy systemu: informacje na opakowaniu produktów żywnościowych mają pomóc konsumentom świadomie wybrać żywność odpowiadającą na oczekiwania smakowe, a przede wszystkim na potrzeby żywieniowe.

- Zaletą uproszczonego sposobu oznaczania jest prostota i intuicyjność. Nabiera on szczególnego znaczenia w przypadku konsumentów, którzy nie potrafią zinterpretować informacji umieszczanych na etykietach. Wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach dowodzą, że Nutri-Score jest najlepiej działającym systemem, pomagającym konsumentom w porównywaniu wartości odżywczej produktów z tej samej kategorii – podkreśla Elżbieta Szadzińska, wiceprezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Nutri-Score - krytyczne uwagi

Wraz z rosnącą popularnością systemu Nutri Score podnoszą się coraz mocniejsze głosy krytyczne wobec metodologii oznaczenia, w szczególności w perspektywie uznania Nutri Score za obowiązkowy system w całej Unii Europejskiej.

Przeciwnicy Nutri-Score przekonują, że system jest zbyt uproszczony, bo m.in. ocenia żywność jako "dobrą" lub "złą" bez uwzględnienia diety osoby, wielkości spożytej porcji lub częstotliwości spożycia.

Wskazują też, że system oceniania żywności zgodnie z algorytmem matematycznym jest korzystny dla producentów żywności przetworzonej, którzy mogą modyfikować substancje wykorzystywane w produktach tak, aby było oceniane jako "zdrowe".

Kolejne zarzuty wobec Nutri Score dotyczą tego, że promuje on niesprawiedliwą przewagę wysoko przetworzonej żywności nad naturalną, nieprzetworzoną. Według krytyków system może też negatywnie oceniać część produktów lokalnych, chronionych przez tzw. europejskie oznaczenia geograficzne.

Więcej o zastrzeżeniach wobec Nutri Score pisaliśmy w materiale: Nutri Score promuje produkty przetworzone kosztem naturalnych? Jest to relacja z webinaru na temat Nutri Score, który jesienią 2021 roku zorganizowaliśmy we współpracy z Krajową Unią Producentów Soków.

Czym jest Nutri-Score

Nutri Score to dobrowolne rozwiązanie funkcjonujące w ramach znakowania FOP (Front-of-Pack - z przodu opakowania). Klasyfikuje ono żywność według jej profilu żywieniowego. Jest to system kolorowych oznaczeń ze skalą od A (zdrowszy wybór) do E (mniej zdrowy wybór).

Etykieta żywnościowa Nutri-Score przypomina oznaczenia na sprzęcie elektronicznym. Składa się z pięciu kolorów i liter alfabetu, gdzie ciemnozielony i litera A, oznaczają najlepszy pod względem wartości odżywczych produkt, a kolor czerwony i litera E - najgorszy.

Na skali Nutri-Score oceniona jest wartość odżywcza produktu spożywczego (oprócz produktów jednoskładnikowych i wody). Przy obliczaniu Nutri-Score brana jest pod uwagę m.in. kaloryczność, ilość tłuszczów nasyconych, cukru i soli, jak również zawartość białka, błonnika i dodatkowych elementów takich jak owoce, warzywa i orzechy.

I tak na przykład musli, składające się z płatków owsianych czy orkiszowych plasuje się na skali pod literą A, a płatki śniadaniowe z czekoladą - już pomiędzy D i E. Oliwa z oliwek oznaczona jest na skali jako C, olej palmowy - jako E.

Wynik podawany jest w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu.

Co oznacza Nutri Score A?

Produkty oznaczone w systemie Nutri Score literą A (kolor ciemnozielony) to produkty o wysokiej wartości odżywczej, które warto spożywać częściej lub w większej ilości.

- Od strony przepisów prawa żywnościowego, ocena "A" danego produktu to komunikat do konsumenta, że oznaczony w ten sposób produkt jest korzystny żywieniowo, tj. można spożywać go częściej niż produkty oznaczone innymi literami - wskazuje Joanna Olszak, doradca ds. prawa żywnościowego IGI Food Consulting.

Przykładowe produkty spożywcze oznaczone literą A według Nutri Score to: chleb razowy, warzywa na patelnię czy twaróg półtłusty.

Co oznacza Nutri Score B?

Produkty oznaczone przez Nutri Score literami B to produkty o wysokiej wartości odżywczej, które warto spożywać częściej lub w większej ilości.

Przykładowe produkty spożywcze oznaczone literą B według Nutri Score to: jogurt naturalny, szynka z indyka czy chleb pszenny.

Co oznacza Nutri Score C?

Produkty oznaczone przez Nutri Score literą C powinno się spożywać w sposób umiarkowany. Zawierają bowiem większą ilość składników, które powinny być ograniczane.

Przykładowe produkty spożywcze oznaczone literą C według Nutri Score to: jogurt owocowy, filety rybne w sosie pomidorowym czy musli z owocami.

Co oznacza Nutri Score D?

Produkty oznaczone przez Nutri Score literą D zawierają większą ilość składników, które powinny być ograniczane w codziennej diecie (np. tłuszcze nasycone, cukry, sól), dlatego powinny być spożywane rzadziej lub mniejszej ilości.

Przykładowe produkty spożywcze oznaczone literą D według Nutri Score to: ser żółty, oliwa z oliwek, łosoś wędzony.

Co oznacza Nutri Score E?

Produkty oznaczone przez Nutri Score literą E zawierają największą ilość składników, które powinny być ograniczane w codziennej diecie, dlatego powinny być spożywane najrzadziej lub mniejszej ilości.

Przykładowe produkty spożywcze oznaczone literą E według Nutri Score to: słodycze, ser pleśniowy, boczek.