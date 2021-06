Rusza drugi nabór w programie dot. usuwania folii rolniczych

Pod koniec czerwca rusza drugi nabór w programie usuwania folii i innych odpadów rolniczych - poinformowali we wtorek przedstawiciele resortu klimatu, rolnictwa i NFOŚiGW. Podkreślili, że jest to program pomostowy, a docelowo zostanie wprowadzona rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Pod koniec czerwca rusza drugi nabór w programie usuwania folii i innych odpadów rolniczych

Chodzi o program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Producenci rolni muszą znaleźć równowagę pomiędzy ekonomią, a ekologią

Jak podkreślał ogłaszając nowy nabór w programie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, rośnie znaczenie rolników i wsi, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Wskazywał, że producenci rolni muszą znaleźć równowagę pomiędzy ekonomią, która w działalności rolniczej silnie wiąże się ze skalą produkcji, a rosnącym naciskiem na ekologię.

Podkreślił, że jednym z wyzwań, z którym borykają się rolnicy jest utylizacja folii masowo wykorzystywanych w produkcji rolnej. "Nie ma niestety dla nich dobrej alternatywy, dlatego jako administracja centralna chcemy i musimy pomóc umiejętnie polskim gospodarstwom" - powiedział, dodając, że program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa pod auspicjami ministerstwa klimatu i ministerstwa rolnictwa.

"To jest nasza wspólna troska o polską wieś, ale również o to, aby ta produkcja odbywała się jak najmniejszym kosztem, a jednocześnie w sposób jak najbardziej ekologiczny. Będziemy dalej pracować na rzecz systemowych rozwiązań, m.in. rozszerzonej odpowiedzialności producenta" - powiedział.

Z kolei minister rolnictwa Grzegorz Puda wskazywał, że polscy rolnicy łączą ekonomikę z ochroną środowiska i produkcją roślinną oraz zwierzęcą, np. stosując mało nawozów w porównaniu z rolnikami europejskimi. Zwrócił uwagę, że mają jednak problem m.in. z foliami i sznurkami, w związku z czym potrzebują wsparcia w procesie ich utylizacji. Powiedział, że samorządy oraz sami rolnicy zwracali się do niego, by ponownie uruchomić program, który bardzo dobrze - jak ocenił - sprawdził się w formie pilotażowej.

Programy do rolników i społeczności wiejskiej

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski zaznaczył, że ogłaszany program jest programem pomostowym. "Chcielibyśmy, aby w przyszłości został on zastąpiony programem docelowym, jakim będzie wykorzystanie mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dzięki temu programowi zostaną usunięte te odpady, które zakumulowały się w okresie od ostatniego programu tego typu" - powiedział. Zauważył, że Fundusz ma także inne programy skierowane do rolników i społeczności wiejskiej, dotyczące m.in. agroenergii, pomocy przy małej retencji, usuwaniu azbestu, a także w ramach programu Mój Prąd i Czyste Powietrze.

Jak poinformował, wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk 23 czerwca Fundusz organizuje warsztaty dla beneficjentów tego programu, czyli gmin i związków międzygminnych. Nabór II edycji programu ruszy 28 czerwca, zakończy się 15 września.

"Przewidujemy, że do 31 marca 2022 r. zdołamy ocenić wnioski i zawrzeć umowy z beneficjentami. Kwalifikowalność kosztów to okres od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., czyli przez 13 miesięcy możemy kwalifikować koszty zbierania, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów foliowych. W aktualnym naborze przewidziano kwotę alokacji 25 mln zł. spodziewamy się, że dzięki tym środkom zdołamy zagospodarować co najmniej 50 tys. ton odpadów foliowych powstających w gospodarstwach rolnych" - powiedział.

Według informacji MKiŚ, program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 roku, natomiast wydatkowanie środków będzie się odbywało do listopada 2022 r. Wsparcie z programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Według wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka - cytowanego w komunikacie MKiŚ - w 2019 roku Narodowy Fundusz rozpoczął program pilotażem, który objął siedem gmin, a następnie w ramach pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę. W wyniku pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę ponad pół miliona złotych, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln złotych.