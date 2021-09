Rusza nabór wniosków o wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 września br. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze mogą składać wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2021 r. Koła mogą otrzymać na swoją działalność 5-7 tys. zł - informuje resort rolnictwa.

Rusza nabór wniosków o wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich /fot. kolkarolnicze.pl

W tym roku kwoty pomocy finansowej udzielanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrastają w stosunku do lat poprzednich. Koła liczące do 30 członków mogą liczyć na 5 tys. zł (zamiast dotychczasowych 3 tys. zł); KGW mające; od 31 do 75 członków - 6 tys. zł, a dla Kół liczących ponad 75 członków dotacja wzrosła do 7 tys. zł.

"Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, które są wspaniałymi narzędziami rozwoju polskiej wsi. Zwiększenie kwot pomocy finansowej sprawi, że będą one miały jeszcze więcej możliwości. Więcej środków oznacza więcej inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich" - mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych tych organizacji, takich jak prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi czy upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Ministerstwo przypomina, że uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie blisko 10 tys. kół.

Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w latach 2018 - 2020 blisko 79 mln złotych. W tym roku na ten cel w budżecie państwa przewidziano 70 mln złotych.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Wnioski można składać w powiatowych biurach ARiMR do 30 września br., ale nie dłużej niż do wyczerpania środków finansowych.