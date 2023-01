Biznes i technologie

Rusza nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”

Autor: PAP

Data: 24-01-2023, 15:26

Od 25 stycznia 2023 r. rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Całkowity budżet programu to 1 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Rusza nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”. fot. shutterstock