Rusza serwis Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Od kilku lat coraz szybciej zmierzamy w stronę zrównoważonego rozwoju firm oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pilna staje się potrzeba wdrożenia wielu działań związanych z ochroną zasobów naturalnych.

Dla firm spożywczych i napojowych ważnym tematem jest wejście w życie systemu depozytowego oraz systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowy serwis „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”. W portalspozywczy.pl od lat poruszamy sprawy związane z zieloną gospodarką i widzimy, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Dlatego postanowiliśmy stworzyć odrębne miejsce, w którym od teraz publikowane będą artykuły dotyczące różnorodnych obszarów GOZ, takich jak m.in. Europejski Zielony Ład, strategia "Od pola do stołu", ograniczenie śladu węglowego, zielone łańcuchy dostaw, recykling, redukcja plastiku, niemarnowanie żywności, rolnictwo ekologiczne, efektywność energetyczna, system depozytowy, Single Use Plastics, ROP, OZE, panele fotowoltaiczne, zero waste i less waste. Partnerami serwisu są firmy CHEP oraz DS Smith.

W ciągu kilkudziesięciu lat przeszliśmy w Polsce i na świecie długi proces, podczas którego kwestie ochrony środowiska z mało istotnych stały się powszechne. Dziś, na początku trzeciej dekady XXI wieku widzimy, że od gospodarki o obiegu zamkniętym nie ma już ucieczki, dlatego pilna staje się potrzeba wypracowania sprawnie działających systemów kaucyjnego i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, zadbania o zielone łańcuchy dostaw, efektywność energetyczną firm, a także wdrożenia wielu innych działań związanych z ochroną zasobów naturalnych.

Gospodarka obiegu zamkniętego to stałe współdziałanie całego łańcucha podmiotów – od rolników, producentów żywności, dostawców i sieci handlowe po konsumentów. To również świadome podejmowanie działań na rzecz otoczenia. Ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy recykling odpadów to obowiązek firm, ale też przywilej, wynikające z odpowiedzialności zarówno za biznes, jak i za planetę.

Rozwój przedsiębiorstw

Unia Europejska do 2050 roku chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu, a to oznacza wielkie wyzwanie dla podmiotów łańcucha dostaw żywności i napojów. Od kilku lat coraz szybciej zmierzamy w stronę zrównoważonego rozwoju firm oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie tylko unijne dyrektywy ale też i oczekiwania konsumentów wyznaczają drogę, po której porusza się coraz więcej przedsiębiorstw. Wiąże się to jednak niejednokrotnie z potrzebą przeorganizowania działalności i z koniecznością poniesienia kosztów inwestycji. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy stać ich na dodatkowe wydatki i czy to się im opłaca.

Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie tłumaczy w rozmowie z serwisem GOZ, że wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji zawsze wiąże się z inwestycją ze strony przedsiębiorstwa, jednak koszty te powinniśmy oceniać przez pryzmat korzyści, które nowe rozwiązania przyniosą w dłuższej perspektywie nie tylko naszej firmie, ale także przyszłym pokoleniom i środowisku.

– Model gospodarki cyrkularnej zakłada ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów, a więc rozwiązania GOZ siłą rzeczy zaczną generować oszczędności dla przedsiębiorstwa. Oprócz tego ograniczą ilość wytwarzanych odpadów, a te, które powstaną, będzie można poddać recyklingowi i wykorzystać w inny sposób – podkreśla Izabella Maczkowska-Ciborowska.

– W dłuższej perspektywie gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia rozwój przedsiębiorstw i maksymalizację zysków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów – dodaje.

Zapraszamy do lektury całego wywiadu z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP na Polskę i kraje bałtyckie. W rozmowie poruszamy m.in. tematy związane z GOZ oraz z redukcją kosztów łańcucha dostaw.

Z dbaniem o zasoby naturalne wiąże się jeszcze jedna kwestia. O tym, co się może stać, jeśli w porę nie zajmiemy się kwestią zanieczyszczeń środowiska mówi Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightowej 4CF.

– Możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości do Wspólnej Polityki Rolnej zostaną wprowadzone mechanizmy, które uzależnią wysokość świadczeń dla unijnego rynku rolnego od wskaźników z zakresu wpływu środowiskowego rolnictwa. Odbyłoby się to pod naciskiem państw o wysoce innowacyjnym modelu produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego, takich jak Niderlandy, Francja czy Niemcy oraz pod naciskiem politycznym, uzasadnionym wymogami realnego wdrażania zrównoważonego rozwoju. Jeśli więc nie zajmiemy się na poważnie kwestią zanieczyszczeń środowiska generowaną przez firmy, możemy otrzymywać mniejsze dopłaty dla naszej branży rolno-spożywczej. Wyobrażenie sobie takiego scenariusza może być nieprzyjemne – tłumaczy futurolog.

System depozytowy i ROP wyzwaniem dla branży spożywczej

Dla firm spożywczych i napojowych ważnym tematem w tym roku jest kwestia wejścia w życie systemu depozytowego oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP).

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podkreśla, że sprawnie funkcjonujący ROP powinien gwarantować spełnienie wymogów unijnej dyrektywy w kluczowych dla przedsiębiorców punktach, między innymi takich jak: zasada kosztu netto, czyli koszt ponoszony przez firmy wprowadzające opakowania powinien być pomniejszony o zyski ze sprzedaży surowca opakowaniowego oraz zasada racjonalności ekonomicznej i transparentności wysokości naliczanych opłat i rozliczeń z przedsiębiorcami.

– System musi gwarantować spełnienie zakładanych w dyrektywach poziomów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Sposobem na wykonanie części tych zobowiązań w zakresie jednorazowych opakowań po napojach jest producencki system depozytowy, który jest ważnym elementem realizacji systemu ROP – mówi.

– Oba systemy powinny zostać wprowadzone w Polsce praktycznie równolegle i jak najszybciej, chociażby ze względu na unijny podatek od niezrecyklowanego plastiku – tłumaczy Gantner.

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są wewnętrzne prace zmierzające do przygotowania projektu ustawy w sprawie systemu depozytowego i ustawy o ROP.

Systemy depozytowe funkcjonują już w wielu krajach. W każdym z nich są różnie zorganizowane, ale co do zasady polegają na tym, że za napoje sprzedawane w plastikowych butelkach PET oraz w puszkach aluminiowych pobierany jest depozyt, który sklepy oddają klientom podczas zwrotu pustych opakowań. Dzięki temu znacznie wzrasta procent zebranych opakowań, które potem poddawane są recyklingowi. Pozyskany w ten sposób plastik powinien być wykorzystany podczas produkcji nowych opakowań.

Nowy rozdział

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym podkreśla w rozmowie z serwisem GOZ, że jednym z istotnych zadań, jakie stoją przed sieciami handlowymi oraz markami spożywczymi i napojowymi, jest edukowanie konsumentów w zakresie wyrobienia nawyków zakupowych służących ochronie środowiska naturalnego.

– Zasadne staje się także uczynienie z działań na rzecz ochrony środowiska silnego atutu przedsiębiorstwa, budującego jego wizerunek i pozycję na rynku. Przy takim podejściu ochrona środowiska wbudowana jest w strategię rozwoju marki. Największe marki światowe już teraz podejmują działania, które mają doprowadzić do ograniczenia wytwarzania plastiku i poliestru i szeroko komunikują ten fakt. Można spodziewać się, że wbudowanie ochrony środowiska w strategie produktów markowych doprowadzi z czasem do „uwrażliwienia” konsumentów na zachowania firm wobec środowiska naturalnego – mówi ekspertka.

– Z czasem może nastąpić wzrost zapotrzebowania na pracowników znających i potrafiących zastosować instrumenty marketingu, np. ekologiczne opakowanie produktu, przekaz informacyjny dla praktycznych działań przedsiębiorstwa oraz wykorzystać ekologiczne postawy klientów z korzyścią dla firmy. Otworzyć to powinno nowy rozdział w konkurowaniu firm – podkreśla Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

My, ruszając z serwisem „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, tworzymy nowy rozdział w komunikacji o GOZ. Zapraszamy Państwa do częstego zaglądania na nasze łamy. Życzymy miłej i inspirującej lektury!