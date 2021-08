Rusza wsparcie dla firm dot. nowych technologii energetycznych

W programie Nowa Energia można uzyskać wsparcie dla projektów z zakresu nowych technologii energetycznych.

Rusza nabór wniosków w kolejnych obszarach programu Nowa Energia, w którym będzie można uzyskać wsparcie dla projektów z zakresu nowych technologii energetycznych - poinformował w czwartkowym komunikacie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoczęty w czwartek III nabór programu Nowa Energia odbywa się w czterech obszarach: Inteligentne miasta energii, Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, Stabilne bezemisyjne źródła energii, a także Samowystarczalne klastry energetyczne. Jak podano w komunikacie, budżet III naboru wynosi łącznie do 700 mln zł.

Rozwój bezemisyjnej energetyki

"Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii" - napisano.

NFOŚiGW poinformował, że przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie pożyczkowe w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie może to być więcej niż 10 mln zł. Beneficjenci będą mogli podczas trwania realizacji prac ubiegać się o dodatkową dotację na badania i rozwój.

W komunikacie przypomniano również, iż do 15 września trwa nabór w obszarach Plusenergetyczne budynki i Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, które również składają się na program Nowa Energia. W obszarach tych przeprowadzono już pierwszy etap selekcji projektów i wskazano 6, które przeszły do dalszego etapu. Opiewają one na kwotę dofinansowania w wysokości ponad 395 mln zł. Rozwiązania dotyczą autobusów wodorowych, zakładu produkującego tego typu pojazdy, magazynów wodorowych, technologii produkcji wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, systemów tankowania czy produkcji wodoru.