25 kwietnia rusza XIV Europejski Kongres Gospodarczy. Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, a wśród nich sesje o rynku spożywczym, handlu, franczyzie i Zielonym Ładzie.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 25-04-2022, 06:05

Europejski Kongres Gospodarczy w 2021 roku. Fot. PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy: blisko 150 debat

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres jest okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Nowy konsument na rynku spożywczym

Wojna na Ukrainie w szybkim tempie zmieniła nie tylko architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie, ale też mocno wpływa na gospodarkę Polski, w tym na firmy spożywcze. Ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy przeobraża strukturę sprzedaży detalicznej.

Jak w tej nowej sytuacji odnajdują się w Polsce konsumenci? Co staje się dla nich obecnie ważne, z czym się mierzą? Na ile są wierni trendom, które dominowały przez ostatnie lata i miesiące, na ile schodzą one na dalszy plan wobec ostatnich zmian? Jak teraz przejawia się zaufanie do marek i firm? Jakie są oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem? Co oznacza dla producentów i konsumentów system kaucyjny? Jakiego znaczenia nabiera w dobie drożejącej żywności trend jej niemarnowania oraz wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw?

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty „Nowy konsument na rynku spożywczym”, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach od 13.30 do 15.00.

Zrównoważona produkcja żywności

Debata „Zrównoważona produkcja żywności” odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:30-13:00 w ramach EEC 2022 w Katowicach.

Podczas dyskusji porozmawiamy m.in. o unijnej strategii „Od pola do stołu”. Jaki może być jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy? Nie jest tajemnicą, że część organizacji rolniczych i branżowych ma poważne wątpliwości na temat konsekwencji wprowadzenia Zielonego Ładu dla Polski. Czy pandemia i wojna w Ukrainie nie powinny opóźnić wdrażania tych ogromnych zmian czy też jest to właśnie dobry moment na przyspieszenie zielonej transformacji?

Poruszymy także tematykę rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz fairtrade – czy jest to nowe must have produkcji spożywczej? Czy produkcja ekologiczna lub bardziej zrównoważona może być dziś opłacalna ekonomicznie? Czy pandemia i inflacja nie zatrzymają rozwoju rynku ek0-żywności w Polsce? Porozmawiamy także o gospodarce cyrkularnej w branży spożywczej.

Nie zabraknie także odniesień do aktualnej sytuacji rynkowej. Sektor spożywczy mierzy się z olbrzymim wzrostem kosztów energii, pracy i opakowań, a rosyjska agresja na Ukrainę dodatkowo podnosi ceny wielu surowców. Z drugiej strony ponad dwa mln uchodźców z Ukrainy, które napłynęły do Polski mogą być szansą dla sektora spożywczego, zarówno jako nowi konsumenci, jak również pracownicy.

EEC 2022: O czym jeszcze będziemy dyskutowali?

Nowe, niewolne od napięć, realia światowej geopolityki, zaburzone łańcuchy dostaw i zmieniające się na naszych oczach globalne zależności wymagają od biznesu głębokiej i rozważnej adaptacji. To z pewnością obszar ciekawej dyskusji o tym, co określi ramy społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, Europy i świata.

Cyfryzacja gospodarki gwałtownie przyspieszyła i nie zwalnia, a nowe zastosowania zaawansowanych technologii pojawiają się niemal z dnia na dzień, by zmieniać gospodarkę, handel, życie codzienne; wskażemy na szanse i możliwości, ale nie zapomnimy o zagrożeniach i ryzykach, jakie niesie dynamiczna digitalizacja.

Osiągnięcia nauki, ich komercjalizacja i nowe kompetencje stają się miarą konkurencyjności, określają aspiracje młodych ludzi, stanowią o powodzeniu procesów transformacji. W agendzie tegorocznego Kongresu pojawi się więcej tematów związanych z badaniami, edukacją, wykorzystaniem wiedzy, współpracą naukową.

W kontekście zarysowanych wyżej nurtów zapytamy naszych Gości o przyszłość wspólnej Europy, o rolę młodych ludzi i odpowiedzialnych liderów w jej kształtowaniu.