Największe sieci stacji paliw ruszają z wakacyjnymi promocjami na paliwa dla uczestników programów lojalnościowych. W piątek ruszyły promocje Orlenu i BP, w weekend dołączają kolejne sieci, a w poniedziałek - Shell.

Zgodnie z raportem rocznym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), na koniec 2022 r. spośród prawie 7,9 tys. polskich stacji paliw najwięcej, bo prawie 2,4 tys., należało do niezależnych operatorów. Na drugim miejscu, z ponad 1,9 tys. stacji, znalazł się Orlen.

Płocki koncern od piątku, 30 czerwca, do 31 sierpnia br. wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Vitay. Czterokrotnie w każdym z dwóch wakacyjnych miesięcy będzie można zatankować do 50 litrów benzyny lub diesla z rabatem 30 gr w stosunku do aktualnej ceny. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wzrośnie do 40 gr. Promocja nie dotyczy LPG. Klienci Orlenu będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić 120 lub 160 zł.

Według danych POPiHN właścicielem drugiej co do wielkości sieci jest BP - 574 stacje na koniec 2022 r. Również od piątku, 30 czerwca br. koncern wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Payback. Czterokrotnie w miesiącu będą oni mogli zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 30 gr na litrze. Promocja obejmuje też autogaz, którego litr w jej ramach będzie tańszy o 10 gr. Klienci BP tankujący benzynę lub diesla będą zatem mogli maksymalnie zaoszczędzić tyle, co w przypadku Orlenu - do 120 zł do końca sierpnia.

Trzecia co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce należy do Shella. Na koniec 2022 r., według danych POPiHN, było ich 455. Od poniedziałku, 3 lipca br. do 31 sierpnia tego roku uczestnikom programu lojalnościowego Shell ClubSmart przysługuje 30 gr rabatu na litrze benzyny 95 i diesla, przy czym po niższej cenie zatankować można jednorazowo do 60 litrów paliwa. W promocji Shella nie ma limitów liczby tankowań. Akcja nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi na paliwo, ze zniżkami obowiązującymi dla Karty Dużej Rodziny oraz innym rabatami.

414 stacji liczy sieć, którą od Lotosu przejął węgierski MOL. Dla posiadaczy karty lojalnościowej Navigator MOL wprowadza od soboty, 1 lipca br. promocyjną obniżkę w wysokości 30 gr na litrze wszystkich rodzajów paliw i LPG. Jednorazowo w promocji można zatankować do 100 litrów. Dodatkowo MOL wprowadza korzystniejszy przelicznik przy wymianie punktów w programie lojalnościowym na kupon na paliwo o wartości 50 zł.

Kolejna co do wielkości sieć, posiadająca 401 stacji Moya także wprowadza w lipcu i sierpniu promocje dla uczestników programu lojalnościowego Super Moya. To cztery tankowania miesięcznie po 30 litrów benzyny lub oleju napędowego z rabatem 30 gr na litrze. Dodatkowo przy zakupie wybranego produktu z oferty gastronomicznej rabat rośnie do 40 gr na litrze. W przypadku LPG podstawowy rabat wynosi 10 gr na litrze, a po zakupie produktu z Caffe Moya rośnie do 20 gr.

Prawie 400 stacji liczy sieć Circle K. Do 3 września br. w wakacyjne weekendy, od piątku do niedzieli, uczestnicy programu lojalnościowego Circle K Extra tankują o 35 gr taniej na litrze dowolnego paliwa. Rabat obowiązuje do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.