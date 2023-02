Biznes i technologie

Ruszył konkurs dla szkół, które przystąpiły do programu Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

Autor: PAP

Data: 13-02-2023, 18:58

Ruszył konkurs dla szkół, które przystąpiły do programu Junior-Edu-Żywienie. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, które zgłosiły się do udziału w programie. Konkurs skierowany jest do klas IV-VI - przypomina MEiN.

Ruszył konkurs dla szkół, które przystąpiły do programu Junior-Edu-Żywienie /fot. Shutterstock