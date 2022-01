Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej gali finałowej. Nabór wniosków trwa do 10 lutego.

Autor: PS

Data: 10-01-2022, 13:39

Trwa nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”/fot. materiały prasowe

Ruszył nabór wniosków w konkursie „Dobroczyńca Roku”

W kategoriach Kultura i edukacja, Lokalne partnerstwa, Ochrona środowiska i klimatu, Pomoc społeczna i charytatywna, Otwartość na różnorodność oraz Zdrowy tryb życia mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

W kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

- Cieszymy się, że od blisko dwudziestu lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia - konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym, przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności, co przyczynia się do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia. – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne, kampanie edukacyjne, wartościowe programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno - bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Dobroczyńca Roku” - nagroda 25-lecia

Z okazji 25-lecia Konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową. Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządowa, niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje Kapituła Konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.

Partnerami dwudziestej piątej edycji Konkursu są Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Global Compact Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Darczyńców.

Patroni medialni: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal publicrelations.pl, niepełnosprawni.pl, portalspozywczy.pl, Nowy Marketing.