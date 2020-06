Ruszyła dystrybucja paczek żywnościowych z programu Pajacyk

PAH: Walka z głodem to nie tylko rozdawnictwo paczek z żywnością

"Pandemia koronawirusa wymusiła zamknięcie szkół i świetlic, przez co pozbawiła dzieci dostępu do dożywiania, które odbywało się w tych placówkach. Aby nie pozostawiać ich bez posiłków, konieczne stało się dostosowanie +Pajacyka+ do funkcjonowania w nowej rzeczywistości" - podano w informacji przekazanej PAP przez Polską Akcję Humanitarną.

W każdej, ważącej ponad 25 kilogramów paczce, znajdują się produkty żywnościowe, artykuły higieniczne oraz drobna słodka niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Liczba otrzymanych paczek będzie zależeć od wielkości rodziny - większym wsparciem zostaną objęte rodziny wielodzietne.

Magdalena Jaranowska z PAH zwrócił uwagę, że od marca docierały sygnały z terenu, że sytuacja materialna wielu rodzin w związku z pandemią uległa znacznemu pogorszeniu. "Wiele osób straciło z dnia na dzień źródło utrzymania, więc wsparcie, takie jak chociażby w ramach +Pajacyka+, będzie teraz szczególnie ważne, nawet, gdy restrykcje sanitarne zostaną zniesione" - powiedziała.

W kwietniu, w pierwszej turze dystrybucji, Polska Akcja Humanitarna w ramach akcji #PajacykBezPrzerwy dostarczyła uczniom i ich rodzinom 769 paczek zawierających żywność oraz artykuły higieniczne, pomagające chronić się przed zakażeniem. W pomoc przy ich kompletowaniu i dostarczaniu włączyło się wielu lokalnych aktywistów, straż pożarna, a nawet pracownicy klubów fitness.

"Druga tura dystrybucji paczek jest możliwa także dzięki logistycznemu i finansowemu wsparciu partnerów biznesowych Fundacji" - powiedziała Anna Zubala z PAH. Dodał, że "pomagają nam w tym takie firmy jak: Auchan Polska i BP Polska, dzięki czemu możemy szybko dotrzeć z pomocą w całej Polsce".

Dystrybucja paczek odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni w Wałbrzychu, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Dąbrowie Górniczej, Sztutowie, Kielcach, Chełmnie i Rucianem-Nidzie.

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna od 1998 roku pomaga niedożywionym dzieciom. Finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych. Z jego wsparcia skorzystało już ponad 70 tys. dzieci w całej Polsce.