Rozpoczęła się rejestracja uczestników na konferencję PRECOP 27 organizowaną przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP.

Ruszyła rejestracja na dwudniową konferencję PRECOP 27. Grafika: PTWP

PRECOP 27 poprzedzi i przygotuje wskazania oraz rekomendacje na Szczyt Klimatyczny COP 27 organizowany w listopadzie w Egipcie. Partnerem merytorycznym wydarzenia została Komisja Europejska.

Wiodącym celem PRECOP 27 jest wypracowanie – w toku dyskusji – wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego Szczytu Klimatycznego, a zebranego w końcowym podsumowaniu katowickich dyskusji. Wydarzenie PRECOP 27 to dwa dni paneli, rozmów oraz spotkań zorganizowanych z udziałem ponad stu prelegentów.

W prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, przedstawicieli instytucji i organizacji poruszone zostaną najistotniejsze tematy związane ze zmianami klimatycznymi, również w kontekście obecnej sytuacji na świecie, która ma istotny wpływ na dynamikę zmian klimatu.

– Pandemia, wojna w Ukrainie, możliwy kryzys na rynku energetycznym sprawiają, że istnieje realne ryzyko redukowania ambitnych celów środowiskowych. Tymczasem kryzys klimatyczny postępuje. Jak zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, w 2021 r. kluczowe wskaźniki zmian klimatu osiągnęły rekordowe wartości. Zarówno ostatni COP 26 w Glasgow, jak i zbliżający się COP 27 w Egipcie mają jeden główny cel – zmaksymalizować i przyśpieszyć działania wynikające z podpisanych w 2015 r. Porozumień Paryskich – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

W jaki sposób kształtować cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów? Jakie będą skutki pandemii i wojny w Europie – a przede wszystkim, jak przełożą się na warunki realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji? Czy można już mówić o wizji odbudowy niskoemisyjnej Ukrainy? Jak zmienia się globalna gospodarka surowcami i zasobami w dobie geopolitycznych perturbacji i ostrej globalnej konkurencji potęg ekonomicznych? Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci zaproszeni do zabrania głosu w czasie sesji inauguracyjnej np. Strategia dla Ziemi.

Ponadto uczestnicy zaproszeni do udziału w 21 sesjach dyskutować będą o stanowisku Europy podczas COP 27 i opowiedzą o jego głównych założeniach i wyzwaniach takich, jak: w jaki sposób zaspokoić rosnące potrzeby i skutecznie zapobiegać ubóstwu energetycznemu, czy odnawialne źródła energii są dostępne i wystarczająco wydajne, jak jednocześnie żywić społeczeństwo i dbać o środowisko, czym walczyć z globalnym problemem, jakim jest wszechobecny plastik?

Agenda dwudniowego spotkania obejmuje również zagadnienia takie, jak: biznes wobec zielonej rewolucji, ESG, technologie dla klimatu, zrównoważony transport, zielone budownictwo, miasta dla klimatu, zasoby wodne i retencja.

– PRECOP 27 stworzy okazję do dyskusji o klimacie w wielu różnych kontekstach. Tuż przed ONZ-owskim szczytem rozmawiać będziemy na tematy, które stworzą grunt pod COP 27. Szereg think thanków, spotkań eksperckich i forów umożliwi uzgodnienie wspólnego stanowiska Polski podczas najważniejszego wydarzenia traktującego o zmianach klimatycznych. Zapraszam do rejestracji, temat jest istotny i wymagający zaangażowania biznesu i realnych działań już teraz – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.