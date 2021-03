Ruszyła rekrutacja na programy wsparcia dla startupów EIT Food!

Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko stanowią wyzwanie dla nas wszystkich – od producentów i rolników, przez dystrybutorów, gastronomię aż po konsumentów. Potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które będą satysfakcjonowały i zaspokajały nasze potrzeby żywieniowe, a jednocześnie będą neutralne dla środowiska. Wielu przedsiębiorców i naukowców już próbuje sprostać tym wyzwaniom, rozwijając nowatorskie pomysły, pozwalające wytwarzać i dystrybuować żywność lepiej, taniej i bezpieczniej. Pomysł to jednak nie wszystko i aby przerodził się on w zrównoważony i rentowny biznes potrzeba kontaktów i fachowej wiedzy oraz finansowania. EIT Food oferuje kompleksowe wsparcie dla innowatorów i startupów na różnych etapach rozwoju w postaci programów zawierających serię szkoleń, mentoring, porady ekspertów, testowanie rozwiązań z liderami sektora oraz wsparcie finansowe pozwalające na rozwój biznesu i wejście na nowe rynki. W marcu ruszyły rekrutacje do kilku z nich!

Można już aplikować do Test Farms, TeamUp oraz JUMPSTARTER.

Test Farms - Dla innowacyjnych startupów agritech z prototypem / MVP

APLIKUJ TUTAJ - aplikacja do 30 kwietnia

Celem programu jest przetestowanie w gospodarstwie/na polu rolnika innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa zaproponowanych przez startupy oraz sprawdzenie zapotrzebowania ze strony docelowych użytkowników i zaproponowanie ewentualnych usprawnień. EIT Food wspiera proces poprzez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika, zaangażowanie doświadczonych doradców i ekspertów rolniczych w trakcie testów oraz przekazując grant w wysokości 3 tys. euro na potrzeby testu.



TeamUp - Łączy naukowców z przedsiębiorcami.

Dla naukowców zajmujących się technologią rolno-spożywczą, którzy chcą znaleźć partnerów biznesowych

Dla przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych pomysłów technologicznych w branży rolno-spożywczej

APLIKUJ TUTAJ - aplikacja do 18 kwietnia