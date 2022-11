7 listopada o 9.00 w hotelu Sheraton Grand Warsaw rozpoczęła się sesja inauguracyjna Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 pt.: Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna. 10 sesji tematycznych, uroczysta gala i finał dwóch konkursów – poznaj program pierwszego dnia wydarzenia.

Trwa Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Zobacz program! konferencji. /fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Tegoroczne Forum Rynku Spożywczego i Handlu rozpocznie się od debaty inauguracyjnej poświęconej najnowszym i najważniejszym wyzwaniom stojącym przed sektorem spożywczym.

Głównymi tematami, wokół których będzie toczyć się debata inaugurująca pt. "Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna", to scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych, konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku, unijnej polityki Zielony Ład, oraz przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji. Uczestnicy będą starali się dostrzec nowe możliwości w czasie kryzysu.

Zobacz plan I dnia FRSIH 2022:

09.00-11.00 | ● Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna

11.30-13.00 | ● Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji

11.30-13.00 | ● Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości

11.30-13.00 | ● Żywność i opakowanie bez śladu - reduce, reuse, recycle

13.30-15.00 | ● Fabryka 4.0 – zautomatyzowana, zrobotyzowana, cyfrowa, ekologiczna

13.30-15.00 | ● Transformacja branży mięsnej

13.30-15.00 | ● GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu

15.30-16.45 | ● Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata

15.30-16.45 | ● Rynek żywności roślinnej – perspektywiczna nisza rozpycha się w mainstreamie

15.30-17.00 | ● Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki

Wieczorem o godzinie 19.00 odbędzie się gala wręczenia nagród Food&Retail Awards oraz Certyfikatów Dobry Produkt.



Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.