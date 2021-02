Ruszyły prace Zespołu Regulacyjnego przy Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski

W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele BOŚ Banku, Coca-Cola HBC Polska, Eneris, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Fortum, Karmaru, Kompanii Piwowarskiej, Remondisu i Strabagu. Przewodniczącym Zespołu, wybranym w głosowaniu, został Krzysztof Baczyński, który w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów z obszaru regulacyjnego.



Liczę na to że wypracowane przez Zespół Regulacyjny rekomendacje będą wspólnym głosem koalicjantów, branym pod uwagę w procesach legislacyjnych - powiedział Arkadiusz Kosiel reprezentujący Fortum, inicjatora Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz Zespołu Regulacyjnego.

Podkreślił też, że „Prace Zespołu powinny się skupiać na tych kwestiach, które są istotne dla prowadzonej przez pracodawców działalności gospodarczej oraz dla sprawnego wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Podobne stanowisko reprezentował Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, wybrany w drodze głosowania na przewodniczącego Zespołu. Wskazał także na ważną kwestię, która często pomijana jest w procesach legislacyjnych - Podjęcie konkretnej decyzji w jednym obszarze, np. dotyczącym gospodarowania odpadami, ma wpływ na inne obszary np. na energetykę. Decyzja, która nie bierze tych zależności pod uwagę, może prowadzić do ewidentnych pułapek prawnych, lub może znacznie utrudnić budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To często pracodawcy są w stanie wskazać te zależności, bo są na pierwszej linii wdrażania zapisów ustaw. To dlatego ich głos jest tak ważny w publicznej dyskusji.

Jako przykład podał objęcie podmiotów wprowadzających na rynek panele fotowoltaiczne Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Skutkuje to nałożeniem na przedsiębiorców obowiązku poddania recyklingowi takiej ilości zużytych paneli, która znacznie wykracza ponad to, co realnie jest do zebrania. Zdaniem Baczyńskiego, takie niedopatrzenia legislacyjne mogą nie tylko utrudniać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, ale wręcz opóźniać wdrażanie w Polsce rozwiązań opartych na OZE.

Na złożoność zależności pomiędzy rynkiem odpadowym a energetyką wskazywał także Marek Mirosz, reprezentujący Remondis. Podkreślał on potrzebę spojrzenia na recykling odpadów oraz odzysk energii w procesie ich spalania, jako na systemy wzajemnie się uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą.



Rynek prywatny i publiczny, współpracując ze sobą, są w stanie sobie poradzić z przeszkodami, które dziś dostrzegamy. W tym celu warto spojrzeć na włączenie odzysku energii, w systemie kogeneracyjnym, jako na rozwiązanie sprzyjające rozwojowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego