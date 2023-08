Irlandzki Ryanair od października będzie latał z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin do Kopenhagi w Danii - poinformował w środę przewoźnik. Trasa będzie obsługiwana trzy razy w tygodniu w ramach rozkładu lotów zima 2023.

"Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą teraz zarezerwować zimową podróż do Kopenhagi oraz do wielu destynacji dostępnych w rozkładzie zimowym" - przekazał Ryanair. Jak dodano, nowa trasa z lotniska Warszawa-Modlin do Kopenhagi od października będzie obsługiwana trzy razy w tygodniu w ramach rozkładu lotów zima 2023.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Lotnisko to obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira.