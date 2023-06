Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku dołączyła do programu "Moje miasto bez elektrośmieci". Program ma na celu podnieść świadomość społeczną w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W Bibliotece Głównej przy ulicy Szafranka 7 w Rybniku powstanie punkt zbiórki, w którym będzie można oddawać elektrośmieci oraz zużyte baterie. Już od poniedziałku rusza zbiórka baterii i małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak: miksery, telefony czy czajniki. Natomiast od 26 czerwca będzie można przynieść większy sprzęt jak lodówka czy pralka.

"Zdecydowaliśmy się przyłączyć do programu ze względu na to, że zbiórki elektrośmieci w dzielnicach miasta odbywają się raz, czasem dwa razy w roku, więc to jest potencjał, aby te śmieci tu pozyskiwać" - powiedziała Lucyna Jarzynka z działu promocji Biblioteki Publicznej w Rybniku.

Walka z elektrośmieciami jest także szansą dla biblioteki na poszerzenie zbiorów. Za każde 250 kg elektrośmieci placówka otrzyma bon na zakup nowych książek. "Biblioteka ma 20 filii, mamy możliwość na przechowywanie tych elektrośmieci, możemy je tutaj składować i oddawać regularnie" - dodała Jarzynka.

Z benefitów zbiórki skorzysta nie tylko biblioteka, ale i sami mieszkańcy. "Wymyśliliśmy wewnętrzny sposób punktowania osób, które będą te śmieci do nas przynosiły. Będziemy je nagradzać za zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów. To są drobne upominki; mamy przygotowane smycze, zakładki do książek i inne drobiazgi" - podkreśliła Lucyna Jarzynka.

Mniejsze elektrośmieci będzie można zostawić w każdy pracujący dzień biblioteki, natomiast zbiórka większy sprzętów będzie trwać przez tydzień w każdym miesiącu.