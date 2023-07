Trwająca od stycznia br. budowa nowych wiaduktu i mostu na jednej z tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A4, ul. Mikołowskiej, którą przebiega w tym mieście odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, jest już wykonana w ok. 50 proc. – poinformowało w środę miasto.

Inwestycja wiąże się z utrudnieniami - na czas budowy mostu nad rzeką Rudą wytyczony został objazd ul. Wyzwolenia, Gliwicką i Wielopolską. Inwestycja powinna zostać ukończona z końcem października br.

Chodzi o część wartej ponad 23 mln zł inwestycji samorządu Rybnika, która zakłada budowę w ciągu DW925 nowego mostu nad rzeką Rudą i nowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej. Do przedsięwzięcia miasto zdobyło rządowe dofinansowanie. Prace te uzupełniają zamówioną przez samorząd województwa przebudowę DW925 poza granicami Rybnika - do granicy Rudy Śląskiej.

Na ul. Mikołowskiej w granicach miasta powstaje nowy most nad Rudą o długości 18 m i szerokości ponad 16,5 m oraz nowy wiadukt drogowy nad dawną linią kolejową kolei piaskowej o długości 33,4 m i szerokość ponad 16,5 m. Częścią obu obiektów będzie chodnik o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Most i wiadukt będą oświetlone, powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.

O postępie prac poinformowała w środę Lucyna Tyl z biura prasowego rybnickiego magistratu. Jak wyliczyła, przy moście wykonawca wykonał tymczasową kładkę dla pieszych, rozebrał stary most, przełożył na kładkę sieci, wykonał posadowienie nowego mostu i zbrojenia, zabetonował oczepy podpór ze skrzydłami i cały ustrój nośny, ułożył izolację pod kapy chodnikowe oraz umocnił koryto rzeki.

Z kolei przy budowie wiaduktu wykonawca postawił wiadukt tymczasowy z drogą objazdową, rozebrał stary wiadukt, wykonał posadowienie nowego wiaduktu i zbrojenia, zabetonował oczepy przyczółków ze skrzydłami, zamontował belki na obiekcie, wykonał zbrojenie na płycie pomostu, a także kładkę dla sieci gazowej. "W tej chwili wykonanie obiektów można szacować na poziomie 50 proc." - podsumowała Tyl.

Wszystkie te roboty wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie - za blisko 23,4 mln zł. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na drugą połowę października 2023 r. Do budowy wiaduktu i mostu, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej, Rybnik dostał 10,2 mln zł dofinansowania ze środków rządowej rezerwy subwencji ogólnej.

3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej w Rybniku, jako fragment drogi wojewódzkiej nr 925, czeka na gruntowną przebudowę od kilku lat. Pod względem technicznym miasto jest przygotowane; problemem pozostają finanse: szacunkowy koszt rozbudowy drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to kilkadziesiąt milionów złotych.

Kwota ta wynika z zakresu projektu, który przewiduje, prócz dwóch nowych obiektów mostowych, rozbudowę drogi i skrzyżowania ulic Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej. Stąd miasto prowadzi prace etapami. W 2021 r. ul. Mikołowska została kosztem blisko 900 tys. zł doraźnie wyasfaltowana od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy miasta. Teraz, dzięki rządowemu dofinansowaniu, powstaną nowe wiadukt i most.

Ul. Mikołowska, którą wiedzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Drugie takie połączenie to zasadnicza część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - zbudowana przez miasto za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

W połowie lipca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamówił przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy Rudy Śląskiej po granicę Rybnika. Inwestycja za 307,2 mln zł powinna zostać zrealizowana w 33 miesięcy.