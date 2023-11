Dobiegła końca budowa nowego wiaduktu na jednej z tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A4 - ul. Mikołowskiej. Wiaduktem nad dawną linią tzw. kolei piaskowej, którym przebiega w tym mieście jeden z odcinków drogi wojewódzkiej nr 925, od piątku mogą jeździć już kierowcy.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

O otwarciu w piątek wiaduktu poinformowała rzeczniczka miejscowego magistratu Agnieszka Skupień. Zastrzegła, że kierowcy podróżujący ul. Mikołowską w Rybniku w innym jej miejscu, gdzie powstaje nowy most nad rzeką Rudą, muszą jeszcze trochę korzystać z objazdów.

"Wiadukt drogowy, na przecięciu ze zlikwidowaną linią kolejową kolei piaskowej, przeszedł pomyślnie procedury odbiorowe, dzięki czemu od piątku, 10 listopada został on dopuszczony do ruchu. Niezbędne odbiory nowego mostu nad Rudą zaplanowane są na przyszły tydzień" - wskazała Skupień.

Chodzi o dwie części rozpoczętej w styczniu br., wartej ponad 23 mln zł inwestycji miasta, zakładającej budowę w ciągu DW925 nowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej i nowego mostu nad rzeką Ruda. Do przedsięwzięcia Rybnik zdobył rządowe dofinansowanie. Prace te uzupełniają przewidzianą przez samorząd województwa przebudowę DW925 poza granicami Rybnika - do granicy Rudy Śląskiej.

Na ul. Mikołowskiej w granicach miasta powstały nowy wiadukt drogowy nad dawną linią kolejową kolei piaskowej o długości 33,4 m i szerokości ponad 16,5 m oraz nowy most nad Rudą o długości 18 m i szerokości ponad 16,5 m. Częścią obu obiektów jest chodnik o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Most i wiadukt są oświetlone, powstała też nowa kanalizacja deszczowa.

W trakcie budowy wiaduktu nad torami zachowany był przejazd ul. Mikołowską (czemu służył tymczasowy obiekt, umożliwiający ruch pojazdów i pieszych). Budowa mostu nad Rudą wiąże się z koniecznością korzystania z objazdów.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie obu obiektów złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie - blisko 23,4 mln zł. Do budowy wiaduktu i mostu, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej, Rybnik dostał 10,2 mln zł dofinansowania ze środków rządowej rezerwy subwencji ogólnej.

3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej w Rybniku, jako fragment drogi wojewódzkiej nr 925, czeka na gruntowną przebudowę od kilku lat. Pod względem technicznym miasto jest przygotowane; problemem pozostają finanse: szacunkowy koszt rozbudowy drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to kilkadziesiąt milionów złotych.

Kwota ta wynika z zakresu projektu, który przewiduje, prócz dwóch nowych obiektów mostowych, rozbudowę drogi i skrzyżowania ulic Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej. Stąd miasto prowadzi prace etapami. W 2021 r. ul. Mikołowska została kosztem blisko 900 tys. zł doraźnie wyasfaltowana od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy miasta. Teraz, dzięki rządowemu dofinansowaniu, powstaną nowe wiadukt i most.

Ul. Mikołowska, którą wiedzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 925, to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Drugie takie połączenie to zasadnicza część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - zbudowana przez miasto za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

W połowie lipca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamówił przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy Rudy Śląskiej po granicę Rybnika. Inwestycja za 307,2 mln zł powinna zostać zrealizowana w 33 miesięcy.