Warte łącznie ok. 270 mln zł umowy na dokończenie w Rybniku budowy Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna, podpisał w środę lokalny samorząd. Droga, pełni funkcję miejskiej obwodnicy, ma być gotowa w 2025 r.

Na budowę brakującego odcinka rybnickiej obwodnicy - od obecnie kończącego ją węzła wodzisławskiego na drodze krajowej nr 78 do ronda na ul. Sportowej, w pobliżu granicy z sąsiednimi Rydułtowami - zapewniono m.in. 100 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

W środę prezydent miasta Piotr Kuczera i pełnomocnik Budimeksu Maciej Lorenc podpisali w rybnickim magistracie wartą 268,2 mln zł umowę na wykonanie robót budowlanych. Z kolei wiceprezydent Janusz Koper i dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnik Jacek Hawel, a także pełnomocnik spółki Prokom Construction Grzegorzem Molickim sygnowali wartą ponad 1,8 mln zł umowę na nadzór inwestorski.

W przetargu na budowę dokończenia obwodnicy - 4 km dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu - przy budżecie 200 mln zł, który zapewniły m.in. rządowe dotacje, jedna z ofert, Budimeksu, była droższa o ok. 68 mln zł, a druga, Strabaga - o ponad 150 mln zł. Aby wygospodarować brakujące środki, miasto w ostatnich tygodniach zdecydowało o odsunięciu w czasie części zaplanowanych inwestycji.

"Rezygnacja z inwestycji oznaczałaby utratę dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. A przecież dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej to zdecydowanie najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w naszym mieście" - komentował w środę prezydent Rybnika.

"Bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do komfortu, jaki daje możliwość szybkiego przejazdu z jednego końca miasta na drugi. Nic więc dziwnego, że pojawiał się niedosyt w związku z drogą urywającą się kilka kilometrów przed miejscem, do którego powinna prowadzić" - dodał Kuczera.

Przypomniał, że nowy odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego subregionu woj. śląskiego - z połączenia skorzysta nie tylko miasto Rybnik, ale powiat rybnicki i okoliczne gminy. Inwestycja obejmie, poza 4 km trasy: bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego, skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową, cztery obiekty mostowe i pięć przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę.

"Drogę będzie budować duża i znana firma, która ma na swoim koncie szereg realizacji. Przedstawiona oferta jest rzetelna, co daje nadzieję na dotrzymanie terminów i założeń finansowych. Liczymy się jednak z tym, że - biorąc pod uwagę obecną sytuację - Droga Regionalna może być jeszcze droższa i będzie trzeba do niej dopłacić 10 proc." - przyznał wiceprezydent Koper.

Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika zasygnalizował, że strony wkrótce spotkają się, aby dościślić harmonogram robót, a jeszcze w maju ma zostać przekazany wykonawcy plac budowy. "Nie oznacza to jednak, że od razu zobaczymy tam maszyny budowlane, wykonawca musi najpierw zrealizować szereg prac przygotowawczych, w tym inwentaryzacyjnych" - zastrzegł Hawel.

"Nim rozpoczną się prace, konieczne jest wyburzenie dziesięciu niezamieszkałych domów oraz wycięcie pozostałych drzew na trasie z Niedobczyc do Niewiadomia. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest na 18 miesięcy, potem muszą nastąpić procedury związane z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nową drogą pojedziemy w 2025 r." - wskazał dyrektor.

Informację o dotacji 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935" Rybnik otrzymał pod koniec 2021 r. Następnie miasto zapewniło montaż kolejnych środków - rządowych, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej oraz własnych, budżetowych.

Rybnicki samorząd wskazuje, że dokończenie obwodnicy jest kluczowe dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

Zasadniczą część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - miasto budowało za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

Miasto zaplanowało swoją obwodnicę jako część Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec ub. roku 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorząd złożył, mając na uwadze szacunki z końca ub. roku, że brakujący fragment obwodnicy, ok. 4 km dwujezdniowej drogi od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej, może kosztować ok. 250 mln zł.