Władze Rybnika (Śląskie) przygotowują się do budowy centrum przesiadkowego, niezależnego od działającego już dworca komunikacji miejskiej. Inwestycja ma powstać znacznie bliżej dworca kolejowego, niż obecny dworzec autobusowy, który ma stać się rodzajem zaplecza komunikacyjnego.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

W poniedziałek w bezpośrednim sąsiedztwie rybnickiego dworca autobusowego otwarto drugą w Polsce po Warszawie komercyjną, ogólnodostępną stację tankowania wodoru marki Neso. Na stacji przy ul. Budowlanych 6 będą m.in. tankowały rybnickie autobusy wodorowe (miasto dotąd zamówiło ich 20). W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu miasta.

Jak przekazała PAP przy okazji tej uroczystości rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, miasto i katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich prowadzą konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku. Jest ono planowane w dzielnicy Śródmieście, w miejscu obecnego parkingu na skrzyżowaniu ul. Jankowickiej i Reymonta.

Zgodnie z założeniami i wytycznymi konkursu, celem jest budowa centrum przesiadkowego z naziemnym parkingiem o pojemności 450-500 miejsc dla samochodów osobowych i co najmniej 60 miejsc dla rowerów. W projekcie należy oprzeć się m.in. o założenia już istniejącej analizy możliwości zagospodarowania miejsca (będącego we władaniu Rybnickich Służb Komunalnych).

Budynek centrum przesiadkowego powinien zostać usytuowany przy ul. Reymonta, blisko głównych tras pieszych oraz Placu Armii Krajowej, natomiast część parkingowa - w tylnej części terenu. Przed budynkiem ma znaleźć się plac wejściowy. Dwukondygnacyjny hol główny powinien wyprowadzać pasażerów do hali dworcowej z peronami autobusowymi o układzie ukośnym.

Dwie pierwsze kondygnacje mają służyć obsłudze pasażerów (w parterze wysoki hol główny, sanitariaty, miejsce dla opiekuna z dzieckiem, przestrzeń wynajmu pod gastronomię; na piętrze biuro obsługi pasażera; pomieszczenia dla kierowców z szatniami, prysznicami i aneksem kuchennym). Drugie piętro budynku przewidziano na biura lub powiększenie powierzchni parkingowej.

Zadaszone przejście między peronami - przewidziane przed budynkiem - ma być też dojściem do parkingu wielopoziomowego. Parking wielopoziomowy w południowej części terenu ma opierać się o tzw. półpoziomy. Wysokość obiektu nie powinna przekroczyć 20 metrów. Koszt Inwestycji realizowanej na podstawie projektu z zagospodarowaniem terenu nie może przekroczyć 40 mln zł brutto.

Rzeczniczka rybnickiego magistratu wyjaśniła w poniedziałek, że pomysł na centrum przesiadkowe wiąże się z kwestią przestrzeni sąsiedniego placu Armii Krajowej, przy którym mieści się rybnicka komenda policji, a który przecina dziś przelotowa ul. Reymonta. Miasto założyło, że część tej przestrzeni jest przeznaczona pod biznes i usługi biurowe, które będą m.in. potrzebowały parkingów.

"Plac Armii Krajowej jest placem tylko z nazwy, bo dzisiaj tam jest ruchliwa droga, trudno przejść, poruszać się pieszym. W przyszłości plac ma stać się faktycznie placem, ma zostać zagospodarowany zielenią z wydzielonymi traktami dla pierwszych i rowerzystów; komunikacja miejska będzie się tam poruszała w specjalny sposób" - zobrazowała Skupień.

"Dodatkowo przebudowujemy drogę, tzw. ulicę +za komendą+, bo jest za komendą policji, co pozwoli przeprowadzić ruch samochodów poza plac. Dlatego to centrum przesiadkowe w tym miejscu - będzie tam można zostawić samochód, przesiąść się w komunikację miejską, albo po prostu pieszo przejść do centrum; to jest 10-15 minut spacerem na sam rynek" - wskazała Skupień.

Wyjaśniła, że takie rozwiązanie będzie sprzyjało ograniczeniu napływu samochodów do centrum miasta, a jednocześnie pozwoli poprawić ofertę komunikacji miejskiej w mieście, obecnie opartej o dworzec autobusowy - położony poza centrum, w dzielnicy Maroko-Nowiny.

"Ten dworzec był zamysłem sprzed lat, który na pewno się nie sprawdził. To centrum przesiadkowe, o którym teraz myślimy, będzie bardzo blisko stacji kolejowej, właściwie 5 minut spacerkiem od stacji kolejowej. Dworzec autobusowy pozostanie miejscem daleko od połączeń kolejowych, od centrum miasta, gdzie jest stacja wodorowa, skąd autobusy wyjeżdżają na trasę" - uściśliła rzeczniczka.

Termin składania prac w konkursie organizowanym przez Rybnik we współpracy z katowickim oddziałem SARP przewidziano na 22 listopada br., a ogłoszenie wyników - na 12 grudnia br.