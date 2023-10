Rybnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje 192 mieszkania na wynajem w centrum Rybnika oraz w dzielnicach Radziejów i Boguszowice. Lokatorzy zaczną się wprowadzać do nich w przyszłym roku – poinformowały w czwartek lokalne władze.

"Inwestycja przy ulicy Hallera w centrum miasta to pierwsza, warta ponad 43 miliony złotych inicjatywa spółki miejskiej Towarzystwo Budownictwa Społecznego +Twój Dom+. To dopasowana do kontekstu urbanistycznego nowoczesna przestrzeń z 80 mieszkaniami, 8 lokalami usługowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą" - podała rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.

Jak poinformował Olgierd Zaraś, prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Twój Dom", w nowym budynku C zamontowano już stolarkę zewnętrzną, a także instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Trwają roboty tynkarskie, układanie wylewek czy montaż zabudów z płyt gipsowo-kartonowych.

Przy ul. Sztolniowej w Boguszowicach TBS buduje 80 mieszkań, które znajdą się w pięciu czterokondygnacyjnych podpiwniczonych budynkach. Dwa z nich będą wolnostojące, a trzy stworzą zabudowę szeregową. W każdym z budynków zaplanowano 16 mieszkań, które będą miały 1, 2, lub 3 pokoje i powierzchnię między 31 a 60 mkw.

Cztery wielorodzinne budynki mieszkalne z płaskim dachem powstają przy ul. Okulickiego w dzielnicy Radziejów. Segmenty A i B zaplanowano w układzie szeregowym, segmenty C i D będą wolnostojące. Lokale będą 1-, 2- i 3-pokojowe, o powierzchni od 29 do 61 mkw. Mieszkania będą miały balkony oraz komórki lokatorskie. W każdym budynku na parterze przeznaczono po jednym mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej bądź starszej.

"Na Sztolniowej zakończono roboty związane ze stanem surowym budynków, wykonano pokrycia dachów, trwają roboty wykończeniowe zarówno wewnątrz budynków - montaż instalacji wewnętrznych i tynkowanie, a także na zewnątrz - roboty związane z wykonaniem elewacji budynków. Na Okulickiego trwa realizacja stanu surowego, rozpoczęły się już też roboty związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznych w budynkach. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż stolarki okiennej oraz roboty tynkarskie" - opisywał prezes Zaraś.

Jak podaje Urząd Miasta Rybnika, zakończono już nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na ostatnie mieszkania przy ul. Hallera. Na Okulickiego wszystkie mieszkania są już zajęte. Można jeszcze starać się o mieszkanie na Sztolniowej - nabór wniosków trwa do najbliższego piątku.