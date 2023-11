Władze Rybnika (Śląskie) przygotowują się do budowy centrum przesiadkowego, niezależnego od działającego już dworca komunikacji miejskiej. W przyszłym roku planują zamówienie projektu wykonawczego, na podstawie efektów trwającego konkursu architektonicznego.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Inwestycja ma powstać w dzielnicy Śródmieście, w miejscu obecnego parkingu na skrzyżowaniu ul. Jankowickiej i Reymonta - znacznie bliżej dworca kolejowego, niż obecny dworzec autobusowy, który ma być docelowo rodzajem zaplecza komunikacyjnego. Inwestycja ma także sprzyjać nowemu zagospodarowaniu rybnickiego Placu Armii Krajowej, który dziś jest głównie parkingiem i drogą.

W piątek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień przekazała, że tego dnia władze miasta zorganizowały konferencję prasową nt. planowanej inwestycji, chcąc nagłośnić proces jej przygotowania wśród lokalnej społeczności. Planowane są spacery z architektami i historykami, spotkania z ekspertami i społecznikami oraz możliwość wyrażania opinii w formie on-line.

Jak przypominano, w październiku br. miasto i katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku. "Ten konkurs to ważny krok w stronę realizacji koncepcji zmiany charakteru tego kwartału miasta" - wskazał cytowany w informacji prezydent miasta Piotr Kuczera.

Zgodnie z założeniami i wytycznymi konkursu, celem jest budowa centrum przesiadkowego z naziemnym parkingiem o pojemności 450-500 miejsc dla samochodów osobowych i co najmniej 60 miejsc dla rowerów. W projekcie należy oprzeć się m.in. o założenia już istniejącej analizy możliwości zagospodarowania miejsca (będącego we władaniu Rybnickich Służb Komunalnych).

Pomysł na centrum przesiadkowe wiąże się z kwestią przestrzeni sąsiedniego placu Armii Krajowej, przy którym mieści się rybnicka komenda policji, a który przecina dziś przelotowa ul. Reymonta. Miasto założyło, że część tej przestrzeni jest przeznaczona pod biznes i usługi biurowe, które będą m.in. potrzebowały parkingów.

"Lokalizacja wielopoziomowego parkingu, połączonego z autobusowym centrum przesiadkowym, jest nieprzypadkowa. Atutem tego miejsca jest bliskość dworca kolejowego, a także funkcjonowanie tego obszaru jako centrum administracyjno-biurowe. Działają tu: ZUS, Urząd Skarbowy, Komenda Miejska Policji czy biurowiec K1, w którym swoje biura mają m.in. banki i firmy z branży IT" - wyliczył Kuczera.

"Jednak sam Plac Armii Krajowej jest placem jedynie z nazwy - dziś w tym miejscu znajduje się kilka pasów ruchu, parkują liczne samochody. Dlatego ważne jest wyłączenie ruchu samochodowego w tym obszarze, uwolnienie ruchu dla pieszych i rowerzystów oraz stworzenie zielonej przestrzeni między powstającymi budynkami biurowymi" - wyjaśnił prezydent miasta.

Nowe, planowane rozwiązania drogowe objęłyby m.in. skrzyżowanie ulic: Reymonta - Jankowicka - Plac Armii Krajowej, a także ulice: za Komendą, Jankowicką i 3 Maja. Układ komunikacyjny tego projektu ma już pozwolenie na budowę. Ruch odbywający się obecnie przez Plac Armii Krajowej ma przejąć rozbudowana ul. Za Komendą. Plac Armii Krajowej ma zostać przebudowany na reprezentacyjny plac miejski, z wyeliminowanym ruchem samochodowym. Pojawić się ma na nim przestrzeń rekreacyjna, m.in. z zielenią i ogrodem deszczowym jako nawiązaniem do istniejącego tam kiedyś stawu. W planach jest przecinająca plac promenada, łącząca centrum przesiadkowe i parking wielopoziomowy z dworcem kolejowym.

Szacowany koszt budowy centrum przesiadkowego z przebudową układu komunikacyjnego to ok. 101 mln zł. Miasto będzie się starało pozyskać fundusze w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wspieranych w programie FEnIKS 2021-27. Możliwa do uzyskania na ten cel kwota wyniosłaby ok. 70 mln zł.

Termin składania prac w konkursie Rybnika i katowickiego SARP przewidziano na 22 listopada br., a ogłoszenie wyników - na 12 grudnia br. Na podstawie zwycięskiego projektu architektonicznego zlecona ma zostać dokumentacja projektowa, na wykonanie której miasto zaplanowało w przyszłorocznym budżecie kwotę 3,2 mln zł.