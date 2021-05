Rynek dóbr luksusowych przeżywa ożywienie po pandemii

Rynek dóbr luksusowych załamał się w pandemii. Jednak w pierwszym kwartale tego roku klienci powrócili do zakupów przyczyniając się do znacznego ożywienia na rynku.

Po załamaniu powoli odżywa na nowo rynek towarów luksusowych/ fot. shutterstock

Rynek towarów luksusowych załamał się w wyniku pandemii, jednak w pierwszym kwartale tego roku klienci powrócili do zakupów i rynek się ożywia.

Motorem wzrostów jest rosnący popyt w Chinach oraz poprawa sytuacji w USA.

Jeśli obecna dynamika utrzyma się w kolejnych miesiącach, sprzedaż w tym roku ma szansę być wyższa niż w rekordowym 2019 roku.

Wartość sprzedanych dóbr wzrosła w pierwszych trzech miesiącach o około 1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019, który uznawany jest przez branżę za ostatni porównywalny rok przed wywołanym pandemią załamaniem popytu. Wzrost sprzedaży dotyczył głównie takich grup towarów luksusowych jak obuwie, dodatki, biżuteria oraz kosmetyki do makijażu. Sprzedaż zegarków wzrosła na rynku chińskim i amerykańskim. Dalszy spadek natomiast notowała sprzedaż ubrań.

– Siłą napędową rynku towarów luksusowych pozostają Chiny, gdzie prym wiedzie „wielka piątka” marek luksusowych - Chanel, Gucci, Hermès, Dior i Louis Vuitton. Sporym zaskoczeniem jest znaczne odbicie na rynku amerykańskim, do czego przyczyniła się poprawa nastrojów konsumenckich, wprowadzenie pakietu stymulacyjnego oraz szybkie tempo szczepień. W tyle pozostaje rynek europejski, zwłaszcza stolice światowego luksusu tj. Włochy i Francja, do których z powodu ograniczeń w podróżowaniu nie przyjeżdżają turyści. Spore odbicie natomiast zanotowaliśmy na rynku rosyjskim - mówi Katarzyna Wal, Starszy Menedżer, Bain & Company.

Eksperci Bain & Company, którzy wraz z mediolańską Fondazione Altagamma przeanalizowali trendy w branży, w optymistycznym scenariuszu twierdzą, że rynek może w tym roku osiągnąć rekordową wartość 280-295 mld euro. Pesymistyczny scenariusz przewiduje, że sprzedaż wzrośnie do 250-265 mld euro z 217 mld euro w 2020 roku, co oznacza powrót do poziomów sprzed pandemii dopiero w przyszłym roku. Tempo wzrostu sprzedaży zależeć będzie od dalszych restrykcji w podróżowaniu, akcji szczepień i rozwoju sytuacji gospodarczej.

W segmencie dóbr premium poprawie sytuacji rynkowej sprzyja silny rozwój internetowych kanałów sprzedaży. Eksperci Bain & Company szacują, że już ponad 85 proc. zakupów towarów luksusowych w pierwszym kwartale tego roku miało miejsce pod wpływem interakcji klienta poprzez kanały cyfrowe.

– Marki luksusowe bardzo późno otworzyły się na kanał online. Teraz intensyfikują swoją obecność w sieci, inwestując na przykład w kampanie na Instagramie, co w rezultacie przekłada się na sprzedaż zarówno w sklepie stacjonarnym jak też internetowym. Choć należy pamiętać, że istotny dla budowania pozycji marki na rynku pozostaje kontakt ze sprzedawcą, bo jak wynika z naszych analiz odgrywa on kluczową rolę w utrzymaniu i wzmacnianiu lojalności klienta – powiedziała Katarzyna Wal.

Luksusowe towary z drugiej ręki w cenie

Trendem na rynku dóbr luksusowych obserwowanym w ostatnich latach jest także stabilny rozwój rynku towarów używanych. Eksperci Bain & Company szacują, że ten segment wzrósł w ubiegłym roku do około 28 mld euro z 26 mld euro w 2019 roku. Luksusowe towary z drugiej ręki przyciągają uwagę nie tylko młodszych klientów dopiero wchodzących na rynek i aspirujących do posiadania produktów marek premium, ale również zamożnych klientów, którzy poszukują produktów z najwyższej półki lub mających wartość kolekcjonerską.