Rynek fotowoltaiki rośnie 200 proc. rocznie, ale czekają go zmiany

Polski rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Sprzedaż paneli fotowoltaicznych w ciągu ostatnich lat rośnie w Polsce w tempie około 200 proc. rocznie. Jednak rynek czekają zmiany, bo rząd przygotował projekt ustawy dotyczący nabywców paneli. Planowane zmiany mają być wprowadzone po 2021 roku.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 09-06-2021, 11:40

Średni koszt inwestycji w panele produkujące 5 kWh rocznie to około 25-35 tys. zł, a czas zwrotu z inwestycji to ok. 6-7 lat fot. materiały prasowe

Dotychczasowi inwestorzy oraz ci, którzy zainwestują w instalację do końca bieżącego roku, pozostaną na starych zasadach rozliczeń przez kolejne 15 lat. Projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Panele fotowoltaiczne liderem OZE

Choć zainteresowanie OZE (Odnawialnymi Źródłami Energii) w Polsce już od kilku lat rośnie, to największym cieszą się panele fotowoltaiczne - nasz kraj znajduje się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem uruchomionych nowych mocy PV. W tym samym okresie na popularności zyskały również rozwiązania takie jak pompy ciepła.

– Według szacunków OZE stanowią obecnie 15 proc. wytwarzanej energii w kraju. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii największą popularnością cieszą się szczególnie panele fotowoltaiczne. Ich sprzedaż w ciągu ostatnich lat rośnie w Polsce w tempie około 200 proc. rocznie – mówi Michał Kitkowski, szef firmy SunSol, projektującej systemy fotowoltaiczne.

– Dostrzegamy zwiększone zainteresowanie również pompami ciepła. Jest ono rozwiązaniem nawet od 3 do 5 razy bardziej efektywnym niż kotły na paliwa kopalne, ale przede wszystkim dużo korzystniejszym dla środowiska. Wdrażaniu tego rozwiązania może pomóc m.in. skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej - dodaje.

Koszty paneli fotowoltaicznych

– Średni koszt inwestycji w panele produkujące 5 kWh rocznie to około 25-35 tys. złotych, a czas zwrotu z inwestycji to obecnie 6-7 lat, lecz czas ten może ulec skróceniu – mówi też Michał Kitkowski.

Mimo iż firmy projektujące systemy fotowoltaiczne przygotowane są na reformę i wprowadzenie skomplikowanych produktów, jakimi są magazyny energii, to jej wprowadzenie wymaga płynnego działania rynku i odpowiedniego przygotowania prosumentów na dużą zmianę, która ma miejsce na każdym dojrzałym rynku PV.

Według danych GUS udział odnawialnych źródeł energii stanowi w Polsce obecnie 15 proc., natomiast według SolarPower Europe nasz kraj znajduje się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem uruchomionych nowych mocy PV.