Kompetencje cyfrowe będą w przyszłości kluczowe na rynku pracy - wskazuje 70 proc. pracowników biorących udział w badaniu Pracuj.pl. Prawie połowa osób obawia się, że ma te kompetencje zbyt słabo rozwinięte i może mieć problem na rynku pracy.

Czy kompetencje cyfrowe będą kluczowe na rynku pracy? Fot. pixabay.com

Kompetencje cyfrowe odgrywają szczególną rolę

Według sondażu, 7 na 10 Polaków rozumie kompetencje cyfrowe jako zdolność sprawnego korzystania z technologii. Taki sam odsetek jest zdania, że w najbliższej przyszłości to właśnie te umiejętności będą odgrywać kluczową rolę na rynku pracy.

60 proc. ankietowanych uważa, że jeśli nie będzie nabywać nowych kompetencji cyfrowych, to coraz trudniej będzie im znaleźć nową pracę, a nawet utrzymać aktualne stanowisko. 47 proc. badanych niepokoi się, że te umiejętności ma zbyt słabo rozwinięte i może to być problemem w momencie poszukiwania możliwości zawodowych. Jednocześnie jedna trzecia pracowników odczuwa dysonans między oczekiwaniami rozwoju ze strony pracodawcy a brakiem czasu na dokształcanie się z uwagi na ilość bieżących obowiązków.

Ponad jedna trzecia respondentów obawia się wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów związanych z ich obecnym miejscem pracy.

Jak poinformowano, 35 proc. ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl w ub.r. wiązało się ze specjalizacjami, w których kompetencje cyfrowe odgrywają szczególną rolę. Ponad połowa (53 proc.) aplikacji na oferty w serwisie jest składana dzięki systemowi rekomendacji sztucznej inteligencji. "W praktyce oznacza to, że bazując na wcześniejszych działaniach użytkownika na portalu, system jest w stanie zasugerować sprofilowane pod niego oferty. Ponadto, zestawiając wymagania danej oferty z zestawem kompetencji kandydata, robi to w sposób bardzo efektywny. Zrozumiałe jest więc, że jest to rozwiązanie, z którego kandydaci korzystają coraz częściej i chętniej" - skomentował dyrektor ds. strategii i rozwoju produktu w Grupie Pracuj Paweł Moszyński.

Rozwiązania rekrutacyjne wykorzystujące AI są bardzo rozwinięte na zachodnich rynkach

Jak podkreślono, rozwiązania rekrutacyjne wykorzystujące AI są bardzo rozwinięte na zachodnich rynkach. Skupiają się one na dwóch obszarach wsparcia użytkowników - np. skróceniu czasu dotarcia kandydata do dopasowanej oferty za pomocą rekomendacji wykorzystujących mechanizmy AI, czy poprzez inteligentne mechanizmy wyszukiwania. Drugim obszarem są zestawy narzędzi udostępniane użytkownikom, które mają pomóc w poszukiwaniu pracy. Chodzi o inteligentne kreatory CV, testy kompetencji czy symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

Zwrócono również uwagę na dynamiczny rozwój i wykorzystanie AI w narzędziach dla rekruterów. Portale pracy i systemy wspierające pracę rekruterów ATS (ang. Applicant Tracking System) coraz częściej posiadają takie funkcje, jak automatyczne generowanie treści ogłoszeń czy narzędzia, które mają skrócić lub zautomatyzować czas pracy rekrutera - to np. automatyczne zaznaczanie dopasowanych do ogłoszenia kandydatów, inteligentne sortowanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji w organizacji grafików czy umawiania spotkań.

Badanie przeprowadzono na grupie 2044 Polaków w wieku 18-65 lat.