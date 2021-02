Rynek pracy IT w 2020: nawet do 22 tys. zł netto dla specjalistów Security i Big Data

Jak wynika z raportu, obecnie pracodawcy szukają pracowników z większym doświadczeniem. Spośród wszystkich ofert pracy w 2020 roku 49 proc. było kierowanych do osób z dużym doświadczeniem (seniorzy), 46 proc. ze średnim (midzi) i tylko 5 proc. do osób rozpoczynających karierę w IT (juniorzy).

- Pandemia wpłynęła na problemy firm z płynnością finansową, wymusiła błyskawiczną transformację cyfrową w organizacjach i zamieszała także na rynku pracy – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W pierwszym kwartale 2020 r. wydawało się, że pandemia boleśnie uderzy w rynek IT. W marcu liczba ogłoszeń na polskim portalu rekrutacyjnym No Fluff Jobs, dedykowanym dla branży IT, spadła aż o 13 proc. w stosunku do lutego. Stagnacja nie trwała jednak długo - w czerwcu rynek zanotował odbicie, a od września liczba ogłoszeń zaczęła rosnąć z miesiąca na miesiąc. Miniony rok portal zamknął z 1,9 mln użytkowników - o 18 proc. więcej niż w 2019 r. - i 24 mln odsłon, co w stosunku do 2019 r. stanowi wzrost o 17 proc.

- Rynek pracy IT lekko się „zapadł” w drugim kwartale roku, a firmy posta wiły na doświadczenie. Jeszcze większego znaczenia nabrały jakość i wydajność. W rezultacie trudniejszy start mieli najmniej doświadczeni, czyli juniorzy. Dużo lepiej sytuacja prezentowała się pod koniec roku, gdy branża IT wróciła na właściwe tory i rynek zdecydowanie „odżył”, a liczba ofert na No Fluff Jobs osiągnęła rekordowy poziom. By sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów IT, firmy będą musiały otworzyć się na pracowników z Europy Wschodniej i Azji. Będzie to wyzwanie nie tylko w wymiarze komunikacyjnym i kulturowym, lecz przede wszystkim organizacyjnym. Zwłaszcza że wszyscy w branży wciąż uczymy się, jak pracować zdalnie, by było to najbardziej efektywne - dodaje Tomasz Bujok.

Na najwyższe wynagrodzenie w 2020 r. mogli liczyć specjaliści Security oraz Big Data - średnio od 16 000 zł netto do nawet ponad 22 0000 zł netto na kontrakcie B2B,

Najniższych w branży zarobków muszą spodziewać się specjaliści UX/Design i Support. W tych kategoriach oferowane widełki wynagrodzeń rzadko przekraczały 10 000 zł netto na kontrakcie B2B.

W najpopularniejszych kategoriach na B2B można zarobić średnio od 8 500 zł do 20 000 zł netto w Backendzie, od 5 000 zł do 19 500 zł netto w Fullstacku i od 5 000 zł do 18 000 zł we Frontendzie.

