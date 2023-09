Rynek pracy jest dzisiaj wyjątkowo silny. Troszczymy się o to, aby wzrastało minimalne wynagrodzenie, ale także to przeciętne - powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rynek pracy jest dzisiaj wyjątkowo silny /fot. Shutterstock

Kolejny wzrost płacy minimalnej

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł. Natomiast od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł.

"Bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo Polaków i bezpieczna przyszłość to nie są tylko słowa, to są konkretne działania, które już wprowadziliśmy przez ostatnie 8 lat" - wskazała minister podczas konferencji "Rząd blisko ludzi". "My budujemy silną i nowoczesną Polskę, która ma w sercu Polaków i silny fundament, jakim jest rodzina" - dodała.

Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE

Maląg podkreśliła, że dzisiaj została podjęta ważna decyzja związana z rynkiem pracy i godnością Polaków.

Troszczymy się o to, aby wzrastało minimalne wynagrodzenie, ale także to przeciętne. My przede wszystkim nie chcemy, żeby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią, nowoczesnością i to cały czas się dzieje - zaznaczyła.

Jak zauważyła, rynek pracy jest dzisiaj wyjątkowo silny. "Jesteśmy trzecim państwem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Tutaj są potrzebne ręce do pracy i praca, która daje poczucie godności i stabilizacji każdego z nas. Dlatego te decyzje są odpowiedzialne, przemyślane podejmowane we właściwym momencie" - wyjaśniła minister.