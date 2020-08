Rynek pracy: Które branże intensywnie się rozwijają w czasie pandemii?

Green Factory Logistics oddaje do użytku nowy magazyn i rozpoczyna kolejną inwestycję

W wyniku pandemii koronawirusa mocno ucierpiały takie branże jak gastronomiczna, eventowa czy produkcja przemysłowa. Kryzys gospodarczy sprawił, że wiele firm z tych sektorów zdecydowało się na redukcję zatrudnienia lub obniżkę wynagrodzenia. W efekcie, niemal z dnia na dzień, zatrudnienie straciła rzesza pracowników. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu 2020 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a liczba bezrobotnych wzrosła do 1 027,1 tys. osób.

– W poprzednich latach, w czasie wakacji, można było obserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w branży produkcyjnej. Obecnie, ze względu na Covid-19, liczba wakatów w tym sektorze jest mniejsza. W tym roku nie ma również zamówień z branży związanej z eventami

i imprezami masowymi, w której co roku zatrudnienie znajdowali głównie młodzi pracownicy sezonowi” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

W jakich branżach można znaleźć zatrudnienie?

Znaczna część przedsiębiorstw nadal liczy straty spowodowane pandemią, ale są także takie branże, które w tym trudnym czasie umocniły swoją pozycję i intensywnie się rozwiają jak np. e-commerce. W tych firmach nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Na zatrudnienie można więc liczyć także w powiązanych z e-commerce branżach jak usługi kurierskie i logistyczne. Potrzebują one nowych pracowników tymczasowych do centr logistycznych, biur, magazynów, sortowni czy do pracy w terenie.

72% nowych pracowników znalazło pracę w usługach kurierskich i logistyce

– W nowej rzeczywistości rynkowej w niektórych branżach pojawiło się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na personel. Spośród naszych nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych niemal połowa znalazła zatrudnienie w usługach kurierskich, a 25% w logistyce. Jest to związane głównie ze wzrostem pozycji branży e-commerce, która w czasach pandemii odnotowała bardzo duży przyrost klientów – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Według raportu OTTO Work Force , spośród nowych pracowników tymczasowych zatrudnionych w czasach Covid-19 niemal połowa, bo 47%, znalazła pracę w branży usług kurierskich. 25% zostało zatrudnionych w logistyce, 23% w produkcji, a 5% w branży spożywczej.