Rynek pracy w pandemii: Silny spadek zapotrzebowania na pracowników umysłowych, a znaczny wzrost na fizycznych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element, w maju 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali 195,1 tys. nowych ofert pracy. Jest to ogromny spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – liczba nowych ofert skurczyła się o 138,8 tys., a więc aktywność rekrutacyjna pracodawców spadła o 41,6 proc.Jednak należy zwrócić uwagę, że w kwietniu spadek liczby nowych ofert był jeszcze silniejszy – wynosił 50,7 proc. rocznie.

Tempo (dynamika rok do roku), w jakim rynek ofert pracy się kurczy, spowolniło zatem o ok. 1/5. Pozytywny obraz widać też w ujęciu miesięcznym. W 2020 r. liczba nowych ofert wzrosła w maju w porównaniu z kwietniem o 37,7 proc., tymczasem w 2019 r. w tym samym okresie wzrost wyniósł tylko 16 proc. Widać więc wyraźnie, że nawet po wyeliminowaniu czynników sezonowych (w maju zawsze powstaje więcej miejsc pracy niż w kwietniu) maj przyniósł wyraźne odbicie skłonności pracodawców do poszukiwania nowych pracowników.

- Za nami dwa miesiące zawieszania procesów rekrutacyjnych, wstrzymywania decyzji personalnych, ograniczania kosztów i przede wszystkim dużej ostrożności pracodawców. Maj przyniósł, co prawda, lekkie odbicie dynamiki i spadki liczby procesów rekrutacyjnych przestają się pogłębiać, ale czy oznacza to, że będzie już tylko lepiej?Oby tak było, aczkolwiek na optymizm jeszcze za wcześnie.

W dobie zmian, cyfryzacji i pracy zdalnej przewidywano, że najbardziej narażeni na utratę zatrudnienia będą pracownicy działów administracyjnych – zwłaszcza recepcji, sekretariatów czy tzw. back office. Najnowsze analizy potwierdzają te przypuszczenia – liczba ogłoszeń na stanowisko „pracownik sekretariatu” spadła drastycznie. Wciąż maleje też liczba benefitów, a rosną wymagania wobec kandydatów. Niektórzy mówią o definitywnym końcu rynku pracownika, inni twierdzą, że tak naprawdę w Polsce nigdy go nie było. Jedno jest pewne – doświadczamy zmian i czekają nas kolejne. A kompetencja przyszłości – jak określono „learning agility” – staje się kompetencją wymaganą już dziś, ponieważ zdolności, takie jak adaptacyjność czy szybkość uczenia się są kluczowe, aby odnaleźć się na bardzo zmiennym i wciąż niestabilnym rynku pracy - mówi Monika Łosiewicz, Menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton.

