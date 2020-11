Rynek pracy znów dołuje

Poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce nie trwała długo. Choć we wrześniu 2020 roku liczba nowych ofert pracy publikowanych przez polskich pracodawców wróciła już niemal do stanu sprzed pandemii, październik wyhamował tę pozytywną tendencję. Druga fala zakażeń koronawirusem

i wywołane nim restrykcje dla firm sprawiły, że pracodawcy w Polsce w obawie o swoją przyszłość znowu wstrzymują procesy rekrutacyjne.

Jak wynika z danych firmy Element zebranych dla Grant Thornton, w ostatnim miesiącu pracodawcy opublikowali na portalach rekrutacyjnych jedynie 240,3 tys. nowych ofert pracy. To o 27,2 tys. ofert mniej niż we wrześniu 2020 roku oraz o 64,6 tys. mniej niż w październiku ubiegłego roku. Roczny spadek liczby miejsc pracy pogłębił się więc w październiku do 21,2 proc., choć jeszcze we wrześniu wynosił jedynie 9,9 proc. Sytuacja nadal nie jest tak zła, jak na wiosnę, kiedy spadki liczby ofert pracy

w ujęciu rocznym sięgały 50 proc., jednak nie można wykluczyć, że w najbliższych miesiącach – w reakcji na kolejne restrykcje oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich – spadki mogą się pogłębiać.

Czytaj więcej na dlahandlu.pl