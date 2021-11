Rynek technologii informatycznych dla spożywki kwitnie

Nieustanny rozwój technologiczny i związany z nim proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw sprawiają, że rynek technologii informatycznych dosłownie kwitnie - mówi Jacek Punda, Senior Account Manager, Infor Polska.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-11-2021, 10:50

Rynek technologi informatycznych dla spożywki kwitnie ocenia Jacek Punda

- Dobrym przykładem jest tu cloud computing. W coraz większej ilości zastosowań zastępuje on tradycyjne rozwiązanie on-premises. Dotyczy to również oprogramowania ERP. Według szacunków MarketsandMarkets, wartość globalnego rynku rozwiązań ERP w chmurze może wzrosnąć z 45,3 miliardów dolarów w 2020 roku do ponad 100 miliardów dolarów do 2025 roku. W przypadku Infor, rozwiązania oferowane w modelu SaaS już od kilku lat stanowią strategiczny kierunek rozwoju. Z naszego chmurowego oprogramowania korzysta w tej chwili około 14 000 firm na całym świecie, a ponad 30% przychodów pochodzi ze sprzedaży tych rozwiązań - mówi Jacek Punda.

Cyfryzacja pomaga w trudnych chwilach

Zauważa, że podczas minionych 18 miesięcy wielokrotnie można było przekonać się, że w niezliczonej ilości przypadków to właśnie nowe technologie, jak cloud computing, pomogły firmom przetrwać najtrudniejsze momenty trwającej pandemii Covid-19. - Dotyczy to również branży spożywczej. Praca zdalna w przypadku pracowników biurowych, elastyczne dostosowywanie modeli biznesowych do zmiennej sytuacji, zarządzanie i minimalizacja negatywnych efektów zakłóceń w łańcuchach dostaw – to zaledwie kilka obszarów, w których nowe technologie okazały się niezastąpionym wsparciem. Dlatego też firmy, mimo napiętych budżetów, nie rezygnują z inwestycji w tym obszarze, co potwierdzają raporty wiodących firmy analitycznych, które odnotowują lub przewidują wzrosty sprzedaży w poszczególnych kategoriach - ocenia ekspert firmy Infor.

Technologie dedykowane dla spożywki

Podkreśla, iż nowe technologie pomogły wielu firmom przetrwać najtrudniejsze czasy, a aktualnie stanowią istotne wsparcie w procesie rozwoju, nawet pomimo niesprzyjających okoliczności. - W przypadku firm zajmujących się produkcją procesową, jak przedsiębiorstwa z sektora F&B, które nie mogły z dnia na dzień przenieść zdecydowanej części swoich działań do domów pracowników, oferowane wsparcie obejmuje znacznie więcej obszarów i procesów niż tylko wspomniana wyżej praca zdalna. Istnieje bowiem wiele technologii tworzonych specjalnie z myślą o branży spożywczej lub możliwych do zastosowania w F&B – od wspieranych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe systemów ERP i pokrewnych (EAM, SCM, CPQ, PLM etc.), przez rozwiązania przemysłowego internetu rzeczy, po specjalistyczne narzędzia analityczne - mówi Jacek Punda.

Wyzwania przed branżą spożywczą

Dodaje, że każde z osobna, a zwłaszcza stosowane razem, mogą pomóc w rozwiązywaniu szeregu najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dziś branża spożywcza, jak:

- efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw,

- bezpieczeństwo produkcji i żywności,

- identyfikowalność produktów,

- wykorzystanie tworzonych i posiadanych danych,

- zarządzanie zmiennymi datami przydatności,

- obsługa kontraktacji,

- obsługa wielu jednostek miar,

- kontrola zmieniającej się w czasie wagi produktów,

- zarządzanie różnymi metodami pakowania,

- kontrola jakości surowców i wyrobów.