Rynek zrównoważonej żywności będzie się dynamicznie rozwijał

Żywność zrównoważona ma dużą szansę zagospodarować niszę między rynkiem konwencjonalnej żywności a żywności ekologicznej - mówi Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Autor: AW/portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 11:19

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture

Zrównoważona żywność w Polsce

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Dlaczego zrównoważona żywność jest szansą dla branży spożywczej?

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP: Rynek zrównoważonej żywności będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. Jak wskazują wyniki badania, które przeprowadziliśmy na potrzeby raportu „Zrównoważona żywność w Polsce”, rynek ten ma bardzo dużą szansę zagospodarować niszę między rynkiem konwencjonalnej żywności a żywności ekologicznej. Tutaj warto zaznaczyć, że zrównoważona żywność to nie jest to samo, co żywność ekologiczna. W naszym raporcie wskazujemy, jak firmy mogą pracować, aby rozwijać ten rynek żywności. Konsumenci są według naszego raportu w stanie wydać ok. 64,6 mld zł rocznie w średnim terminie.

AW: Czy Polacy rzeczywiście są zainteresowani zakupem żywności zrównoważonej?

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture: Zdecydowanie tak. Jak pokazują nasze badania, blisko 3/4 konsumentów deklaruje chęć zakupów produktów spożywczych pochodzących z rolnictwa zrównoważonego. Co istotne, Polacy poszukują coraz bardziej produktów, które pozytywnie wpływają na ich zdrowie, na środowisko, są wysokiej jakości (zarówno przetworzonych, jak i nieprzetworzonych, pochodzących od lokalnego rolnika). Jeżeli do tych cech dodamy jeszcze przystępną cenę, okazuje się, że właśnie mówimy o produktach pochodzących z rolnictwa zrównoważonego. W średnim terminie ta wartość ma szansę przekroczyć 60 mld zł. Blisko 73 proc. konsumentów deklaruje, że byłoby w stanie zapłacić 20 proc. więcej za produkty pochodzące z rolnictwa zrównoważonego. To właśnie te 20 proc. przyłożone do wartości całego rynku, czyli 140 miliardów rocznie, które Polacy obecnie wydają na jedzenie, ma szansę stworzyć rynek masowy.

Rolnictwo zrównoważone na dobrej drodze

AW: Jakie warunki muszą zaistnieć, by zwiększył się udział produkcji rolniczej prowadzonej w sposób przyjazny dla środowiska?

Małgorzata Bojańczyk: Sprzyjające warunki mamy już teraz, jeżeli chodzi o regulacje. Mamy Europejski Zielony Ład. Strategia Od Pola do stołu i strategia bioróżnorodności bardzo wspierają rynek rolnictwa zrównoważonego. Biznes powinien zwrócić kompleksowo uwagę na to, co się dzieje w całym łańcuchu dostaw. Najważniejsze są oznakowanie produktów, doradztwo i edukacja dla rolników i firm oraz opłacalność (odpowiednie umowy kontraktowe z dostawcami, dzielenie się marżą).

Krzysztof Ślęczka: Konsumenci chcą być ten edukowani. Oczekują informacji, jaki wpływ produkty będą miały na ich zdrowie.

AW: Jak ważna jest technologia?

Krzysztof Ślęczka: Technologia już dzisiaj wspiera zrównoważone rolnictwo i jest kołem zamachowym rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Można spojrzeć z dwóch perspektyw: perspektywy popytu i perspektywy podaży. Strona popytu to konsument, który wyraża chęć zakupu produktów rolnictwa zrównoważonego. Wiemy też, że 1/4 konsumentów kupuje już produkty bezpośrednio od rolnika. Takie technologie jak e-commerce, marketplace czy platformy social, które skracają łańcuch między klientem a rolnikiem, mają szansę jeszcze ten trend przyspieszyć. Co istotne, ten trend wcale nie musi się odbywać z pominięciem retailerów. Mamy już teraz przykłady firm, które podpisują bezpośrednio umowy z rolnikami, aby następnie oferować produkty bezpośrednio na swoich platformach. To pozwala nadać twarz konkretnego rolnika konkretnym produktom spożywczym.

W naszym raporcie odnosimy się też do modernizacji upraw konwencjonalnych na rzecz metod upraw bezorkowych. Digitalizacja i cyfryzacja już dzisiaj wspierają rolników: wszelkiego rodzaju czujniki, sensory, które przetwarzają i zbierają dane pogodowe, o nawodnieniu, nasłonecznieniu są już dzisiaj dostępne. Rolnicy mogą korzystać z równych aplikacji. Mają do wyboru też bardziej wyrafinowane systemy jak sztuczna inteligencja. Tych technologii jest naprawdę dużo. Blockchain łączy producentów i sieci handlowe, gwarantuje jakość produktu, pozwala śledzić drogę produktu od ziarna do stołu. To jest istotne z punktu widzenia świadomych konsumentów. Mamy przykłady firm, które wykorzystują to na szeroką skalę. Jeden z producentów kawy oferuje taką możliwość poprzez umieszczeniu kodu QR na swoich produktach. Klient skanując kod QR, ma szansę dowiedzieć się nie tylko z jakiego kraju pochodzi dany zbiór kawy.

Małgorzata Bojańczyk: A żeby to wszystko wprowadzić, potrzebne jest wsparcie finansowe zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i ze strony firm. Mamy 1 mln 300 gospodarstw i one potrzebują środków, żeby wprowadzić te wszystkie innowacyjne rozwiązania.