W 2023 rok firmy spożywcze i handlowe weszły z lekką niepewnością. Rosną bowiem koszty energii, pracy, surowców oraz materiałów pomocniczych w produkcji, a sytuacja geopolityczna wciąż jest trudna i nieprzewidywalna.

Rynek żywności w styczniu: widać spowolnienie związane z inflacją, fot. shutterstock

Przedsiębiorcy obawiają się kryzysu energetycznego, zauważają też, że społeczeństwo nie ma zbyt wysokiej siły nabywczej. Niemniej jednak firmy cały czas starają się rozwijać, sieci handlowe mają ambitne plany powiększania liczby sklepów. Oto krótki przegląd wydarzeń, działań, a także naszych rozmów z firmami spożywczymi i handlowymi w styczniu 2023 roku.

Prezes FoodWell: Mój niepokój budzi spadek siły nabywczej Polaków

- Nasi klienci, po zrealizowaniu bieżących opłat, będą mieli mniej pieniędzy m.in. na żywność. Na co będą je wydawać? Co ograniczą lub z czego zrezygnują - to jest kluczowe pytanie dla wielu branż w 2023 roku - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell (dawniej Bakalland).

- Wzrost kosztów bezpośrednich w naszym budżecie na 2023 to ok 15% i to jest uśredniony koszt energii, materiałów pomocniczych w produkcji, surowców i koszt pracy we wszystkich naszych fabrykach. Wzrost wydatków na promocję naszych marek zarówno w obszarze marketingu konsumenckiego jak i trade marketingu będzie dużo wyższy. Staramy się, aby nasze podwyżki były jak najmniej dotkliwe dla naszych klientów - mówi Marian Owerko.

W październiku 2022 r. firmy ogłosiły połączenie. Wówczas Marian Owerko podkreślał, że połączone marki Bakalland i Purella będą funkcjonować bez zmian i rozwijać dotychczasowe brandy i produkty. Firmy i brandy Bakalland i Purella będą działać w ramach nowej grupy FoodWell.

Lidl otwiera kilkadziesiąt sklepów rocznie

Jak radzą sobie firmy handlowe w tym trudnym dla wszystkich czasie? Na ile rozwijają swoją sieć sklepów? W styczniu rozmawialiśmy o tym między innymi z przedstawicielami Lidla oraz PSH Lewiatan.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska powiedziała nam, że sieć sprzedaży Lidl Polska liczy w tej chwili ponad 800 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju.

- Otwieramy kilkadziesiąt obiektów rocznie i takie tempo ekspansji planujemy utrzymać, rozwijając się w sposób organiczny. Budujemy nowe sklepy zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach – dbamy o to, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z naszej oferty. Inwestujemy w miejscach dobrze skomunikowanych, stwarzających możliwość budowy komfortowego parkingu. W ciągu najbliższych miesięcy, kolejne sklepy Lidl Polska zostaną otwarte m.in. w województwach śląskim, łódzkim oraz małopolskim - poinformowała Robaszkiewicz.

Lewiatan rozwija się równomiernie w całej Polsce

Polska Sieć Handlowa Lewiatan liczy natomiast 3200 sklepów, w tym 205 to nowe placówki, które zostały uruchomione w ciągu poprzedniego roku.

- Lewiatan jest siecią ogólnopolską. Zależy więc nam na równomiernym rozwoju sieci Lewiatan w całym kraju, dlatego też nie preferujemy specjalnie żadnego regionu. Rozwijamy sieć w oparciu o dotychczas funkcjonujące formaty placówek handlowych działające w sieci. W tych obszarach mamy największe kompetencje poparte blisko 30-letnim doświadczeniem - podaje sieć.

Grupa Polmlek: 9 mld zł obrotów w 2022 roku

Wiele firm w rozmowie z naszą redakcją podsumowywało ubiegły rok. Dla niektórych z nich był on bardzo udany. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Polmlek.

- Dla Polmleku rok 2022 był z jednej strony rekordowy i bardzo ciekawy pod względem rozwoju - osiągnęliśmy największy w historii firmy obrót – ponad 9 miliardów złotych. Ten wynik plasuje nas na szczycie branży mleczarskiej, ale także zgodnie z rankingiem Forbesa za 2022 znaleźliśmy się w pierwszej trójce prywatnych firm spożywczych w Polsce w ogóle. Przed nami jest tylko taki gigant jak Maspex. Z drugiej strony był to rok bardzo trudny - mówił nam Jerzy Borucki współwłaściciel Grupy Polmlek.

Podkreślił, że gospodarka wychodząc z dołka po pandemicznego i wojna w Ukrainie pokrzyżowała wiele planów biznesowych i rozwojowych. Spowolnienie związane z inflacją widać coraz dotkliwiej. Dotyka nas i pewnie w pierwszym kwartale 2023 dotknie dobitnie kryzys energetyczny. Wzrost cen energii i gazu dla przedsiębiorców zaważy na opłacalności produkcji, cenach finalnych produktów, a w konsekwencji pewnie na zmniejszonej konsumpcji, czyli podaży produktów spożywczych w ogóle, w tym wyrobów mleczarskich.

Nestle Polska: słodycze to kategoria odporna

W roku 2022 rynek słodyczy odnotował zarówno wzrost wartości (o 12%), jak i wolumenu (5%). Największy wpływ na tę sytuację miały segmenty wafli (24% wzrost w ujęciu wartościowym, 19% wolumenowym) oraz batonów (odpowiednio 19% i 10%) - mówi Esin Tanik, dyrektor kategorii słodyczy, Nestlé Polska.

Jako czynniki wpływające na wzrost Esin Tanik wskazuje powrót do konsumpcji słodyczy poza domem, „w biegu”, w trakcie przemieszczania się, a także większą liczbą konsumentów w Polsce – w tym wskutek napływu ludności z Ukrainy. Równie ważny jest fakt, że – podobnie, jak było to zauważalne w poprzednich okresach kryzysowych – słodycze to kategoria odporna, produkty te są chętnie nabywane jako przystępna przyjemność.

W 2022 roku wyraźnie widoczny był wzrost cen w kategorii słodyczy, co jest odzwierciedlone w różnicy pomiędzy wzrostem wartościowym a wolumenowym.

