Rząd będzie zaciskał pasa? "Przyszedł czas na fiskalną powściągliwość"

Uważam, że przyszedł taki czas, że pewna powściągliwość po stronie polityki fiskalnej też jest wskazana, żeby ograniczyć inflację - powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów.

Autor: AT

Data: 13-05-2022, 19:14

Minister Artur Soboń wskazuje, że przyszedł czas na fiskalną powściągliwość rządu. fot. PAP

Rząd zapowiada fiskalną powściągliwość

Artur Soboń, wiceminister finansów w wywiadzie dla TOK FM przyznał, że rosnący deficyt sprawia, że polityka fiskalna rzeczywiście będzie polityką ostrożnego planowania wydatków w sytuacji ograniczenia inwestycji przez sektor prywatny.

- Musimy próbować prowadzić taką politykę, by osiągnąć w tym roku wzrost PKB na poziomie 4 proc., może 3 proc. – w najgorszym razie – mówił w Radiu TOK FM Artur Soboń, wiceminister finansów.

Rząd nie planuje zwiększać wydatków

– Nie ma planów, by wprowadzać nowe wydatki. Musimy być ostrożni. Do tej pory mieliśmy po prostu nadzwyczajnie dobrą sytuację, teraz jest czas na to, by prowadzić bardziej ostrożną politykę – tłumaczył wiceminister finansów.



– Polityka fiskalna jest trudno sterowalna z dnia na dzień. Tak jak polityka monetarna oddziałuje na kilka kwartałów do przodu, tak fiskalnie nie jesteśmy w stanie wstrzymać wszystkiego z dnia na dzień. Natomiast uważam, że przyszedł taki czas, że pewna powściągliwość po stronie polityki fiskalnej też jest wskazana, żeby ograniczyć inflację – wyjaśniał w rozmowie z radiem.